Chalé da Praça XV recebe Maria Bonita em evento de retomada cultural

No próximo sábado (20), o Chalé da Praça XV (Praça XV de Novembro) promove uma programação musical para celebrar o Dia do Amigo. O Dia do Amigo Especial receberá a banda Maria Bonita, pioneira do forró no sul. O evento faz parte da retomada das atividades culturais e turísticas do Centro Histórico. A tradicional Feijoada do Chalé também marcará a retomada da programação cultural às 11h e o show inicia às 12h, com participação de convidados especiais. A programação se estende até 16h. A feijoada possui o custo de R$55,00 por pessoa, e o show contará com um couvert solidário de R$4,90.Formada por Elojac (violão e voz), Kiko Padilha (sanfona), Lua Barros (Triângulo e Vocal) e Leandro Oliveira (zabumba), a banda Maria Bonita apresentará uma seleção de clássicos do forró no sul e releituras de grandes sucessos de Luiz Gonzaga, Alceu Valença, Trio Forrozão, entre outros. O show marca o início das comemorações de 25 anos da banda.Os destaques do almoço são os 4 tipos de feijoada: a completa, a de feijão vermelho, a de defumados e também uma receita vegana, e mais os seus acompanhamentos clássicos: farofa, arroz branco, couve refogada, banana à milanesa e laranja, além de antepastos, saladas, pratos quentes e sobremesas.