Ouviravida apresenta concerto de inverno no próximo sábado

No próximo sábado (20), os integrantes do projeto social Ouviravida realizam um concerto de inverno, gratuito e aberto à comunidade. Serão cerca de 200 crianças apresentando músicas em flauta doce, coral e percussão, acompanhadas pelos professores Daiana Fulber (canto e conjuntos musicais), Isac Costa Soares (Flauta doce e Trompete), Luke Faro (Percussão), Angelo Primon (violão), Nise Franklin (teclado) e Leonardo Perroni (flauta transversa). A programação será às 16h, na Paróquia Perpétuo Socorro (rua Um, 140).O espetáculo marca o encerramento do primeiro semestre, destacando as temáticas musicais que vêm sendo desenvolvidas em aula. Sendo assim, o programa traz a temática do amor, com elementos do Hip Hop inseridos nos arranjos das canções. Entre os destaques, estão Amor de Índio (Beto Guedes e Ronaldo Bastos), La Guerrilla de La Concordia (Jorge Drexler), Pra Melhorar (Marisa Monte), além de um pot-pourri Quando Alguém diz (Cézar Lacerda), O Sol (Antonio Julio Nastácia), Tempo Bom (Thaíde) e Não Se Cala (Três Marias).O espetáculo também terá a participação da Banda Ouviravida, formada por alunos mais avançados e pelos professores do projeto - Angelo Primon (arranjo), Daiana Fulber (teclado), Isac Costa Soares (trompete), Leonardo Perroni (flauta) e Luke Faro (bateria). Idealizado pelo maestro Tiago Flores, o Ouviravida oferece aulas gratuitas para crianças da Vila Pinto, no Bairro Bom Jesus, em Porto Alegre. O objetivo é promover a educação musical popular e trabalhar a autoestima de jovens em situação de vulnerabilidade social.