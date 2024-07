CineBancários retoma suas atividades após dois meses fechado

Depois de dois meses e meio fechado, o CineBancários (rua General Câmara, 424) retomará suas atividades nesta quinta-feira (18). O cinema, que promove a si mesmo como o mais barato da Capital, exibirá, em três horários distintos (às 15h, 17h e 19h), os filmes Greice, Toda Noite Estarei Lá e Lo que Queda en El Camino. O cinema funciona de terça à domingo, e os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do local, a R$12,00. Idosos, estudantes, bancários, jornalistas sindicalizados, portadores da ID Jovem e pessoas com deficiência pagam R$6,00.



Greice (Brasil, drama, 2024, 110min), longa-metragem vencedor do festival Olhar de Cinema, estreia na sessão das 19h. Toda Noite Estarei Lá (Brasil, documentário, 2023, 72min), de Suellen Vasconcelos e Tati Franklin, acompanha a jornada de Mel Rosário, de 58 anos, que, após sofrer uma agressão transfóbica, todas as noites se põe diante da igreja neopentecostal que a impede de frequentar. O documentário será exibido na sessão das 17h. Lo Que Queda en El Camino (Brasil/Alemanha, documentário, 2021, 94min), estreia na sessão das 15h. O documentário conta a jornada épica de Lilian, mãe solo, e seus quatro filhos, que deixam a Guatemala em busca de uma vida melhor.



O Cinema, por mais que não tenha sido atingido pela enchente, sofreu com cerca de 15 dias sem água e luz, e disponibilizou o seu espaço para, em conjunto com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e Região, produzir marmitas e lanches para a população do Centro, que não havia como se locomover para comprar alimento. Além disso, o local serviu como ponto de coleta de doações para os desabrigados. Agora, o momento é de retomada, tanto para o local quanto para os seus funcionários, que também foram afetados e perderam suas casas.



A sua programação é voltada exclusivamente para filmes brasileiros e latino-americanos contemporâneos, que não possuem tanto espaço no circuito comercial, como são chamados os cinemas de grandes franquias. Bia Barcellos, curadora e programadora do CineBancários, explica que a programação, por ser feita com dois meses de antecedência, já estava pronta com os três longas, mas que alguns filmes ficarão menos tempo em cartaz para que os que não tiveram a oportunidade de serem exibidos também ganhem tempo na tela. “É muito filme, e a gente quer que todo mundo tenha oportunidade. Por isso faremos o possível para contemplar a maioria das distribuidoras que trabalham conosco”.

A sala passou, recentemente, por uma reforma com apoio financeiro do Edital de Apoio às Salas de Cinema Paulo Gustavo. O novo sistema de projeção, agora, passa a atender aos padrões DCI (Digital Cinema Initiatives), oferecendo uma grande melhora técnica das imagens e do som reproduzidos. Além disso, a reforma possibilitou o local de oferecer equipamentos com dispositivos de audiodescrição, legenda descritiva e Libras para até cinco espectadores por sessão, aumentando ainda mais a acessibilidade de um local tão significativo para o Centro da capital gaúcha.