Casa Vasco recebe Matheus Wendt & Gustavo Virissimo no projeto 'Terça do jazz'

A Casa Vasco (rua Vasco da Gama, 207) recebe, nesta terça-feira (9) os guitarristas Matheus Wendt e Gustavo Virissimo, dentro do projeto Terça jazz. O show inicia às 19h e os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla, por valor único de R$ 20,00 + taxas. Gustavo Virissimo é estudante de Bacharelado em Música Popular na Ufrgs e atua profissionalmente como professor de violão, guitarra e baixo. Também participa de festivais tendo recentemente ganhado o primeiro lugar da 3ª edição do Vozes Contemporâneas com uma canção autoral em parceria com Xico Chagas.