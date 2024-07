Bandas In Concert anuncia edição de 2024

A edição de 2024 do Bandas In Concert, a mostra de bandas da escola de música Cordas & Cordas, ocorrerá na próxima quarta-feira (3) às 20h, no Sgt. Peppers Pub (rua Quintino Bocaiúva, 256). O evento promete balançar o público com os acordes poderosos das bandas participantes. Os ingressos possuem valor único de R$50,00 e estão disponíveis no Sympla ou pelo WhatsApp (51) 99611-4147.Será uma verdadeira noite sonora, com uma mistura de clássicos do rock e composições autorais. Do blues ao heavy metal e do punk ao pop rock nacional. O apoio é da TVE FM Cultura.