Fundação Ecarta recebe três exposições

A Galeria Ecarta (avenida João Pessoa, 943) recebe, até 21 de julho, três exposições que exploram diferentes aspectos da criação artística. Dentro do projeto Artista Artista, Urdiduras do silêncio apresenta a produção recente de Antônio Augusto Bueno e de Leandro Machado, com trabalhos que privilegiam o papel como suporte e evocam diversas faces da ideia de silêncio. No Projeto Potência, Tiago Gregório apresenta Conexões Urbanas, desenvolvendo uma obra pictórica com forte conexão entre a natureza e a arquitetura, onde pessoas e coisas estão sempre em movimento, em busca de novos destinos. Por fim, Beatriz Balen Susin apresenta em Onde andam os sonhos? uma série de oito pinturas figurativas, com sua característica expressão artística da densidade humana, carregada de cores vibrantes, que representam personagens do Brique da Redenção. A visitação é de terça a domingo, das 10h às 18h, com entrada franca.