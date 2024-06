O Estranho estreia nesta quinta-feira nos cinemas brasileiros

O Estranho, escrito e dirigido pela dupla Flora Dias e Juruna Mallon, chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (20). O longa, que esteve na seleção do Festival de Berlim no ano passado, é uma produção Lira Cinematográfica e Enquadramento Produções em coprodução com a francesa Pomme Hurlante Films e as brasileiras Filmes de Abril e Ipê Branco Filmes. A distribuição é da Embaúba Filmes.O filme fez uma grande trajetória em festivais, tendo ganhado os prêmios de Melhor Filme no Queer Lisboa (Portugal) e no Festival Internacional de Direitos Humanos de Nuremberg (Alemanha), além de Melhor Som no Festival de Havana (Cuba) e de Melhor Fotografia e Melhor Som em sua estreia nacional no Olhar de Cinema, em Curitiba.O principal cenário de O Estranho é o Aeroporto de Guarulhos (SP), um símbolo de progresso e um monumento do mundo globalizado. Embora seja um lugar onde as pessoas transitam o tempo todo, o filme joga seu olhar para aqueles que ficam, cujas vidas se cruzam naquele solo onde trabalham.