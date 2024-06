O Ben para todo mal recebe Flávia Biggs

O episódio do programa O Ben para todo mal com a educadora e musicista Flávia Biggs estreia no Music Box Brazil (canal 123 da NET, 145 da Oi TV ou 637 da Vivo TV) nesta quarta-feira (19), às 20h30 — com reprises quinta-feira (18, às 8h15min) e sábado (21, 15h). A potência feminina, a força da maternidade e a luta para acabar com o machismo estrutural estão na pauta da entrevista com a vocalista e guitarrista do The Biggs. Mãe do Gael, ela é referência no cenário independente brasileiro como ativista em prol dos direitos da mulher. Flávia foi responsável por trazer para o Brasil o Girls Rock Camp (projeto para empoderar meninas por meio da música), além de ter sido integrante da Dominatrix, banda clássica do punk feminista nacional. O programa conversa com pessoas ligadas à música para falar sobre parentalidade e som. Com uma segunda temporada sendo disponibilizada na televisão, o projeto continua destacando como criar um ser humano impacta a rotina dos convidados. A nova leva de episódios tem como convidados Jean Dolabella (Pitty), Vania Cavalera (mãe de Iggor e Max, criadores do Sepultura), Nenê Altro (Dance of Days), Clemente Nascimento (Inocentes), Ariel Uliana (Invasores de Cérebros) e Beto Bruno (Cachorro Grande).