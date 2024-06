Orquestra de Câmara da Ulbra realiza concerto solidário neste domingo

A Orquestra de Câmara da Ulbra realizará um concerto solidário neste domingo (16), às 11h na Comunidade Evangélica de Confissão Luterana São Lucas (rua Luiz Voelcker, 285). Como forma de arrecadar doações às vítimas da enchente, o concerto será gratuito mediante a entrega de alimentos não perecíveis na entrada.

Com regência de Tiago Flores, o programa será dedicado à obra de dois dos maiores compositores do período Clássico: Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791) e Franz Joseph Haydn (1732 - 1809). A apresentação começa com a execução de Divertimento em Sib, de Mozart, seguida pela Sinfonia nº 29, em Lá M. K. 201. O concerto se encerra com Sinfonia nº 45 – A Despedida, de Haydn. A Orquestra de Câmara da Ulbra executará essa peça no mesmo formato proposto por Haydn, com os músicos deixando o palco um por um.