Festival Salve o Sul reúne quase 50 mil pessoas em prol do estado

O festival beneficente Salve O Sul, que ocorreu neste final de semana (dias 7 e 9 de junho) no Allianz Parque, foi um show de solidariedade. O evento teve o intuito de ajudar o Rio Grande do Sul, e reuniu mais de 40 artistas em dois dias, além de um público total de 47.381 pessoas.O festival teve iniciativa e realização da ABRAPE - Associação Brasileira dos Promotores de Eventos - e todo o valor arrecadado com a venda de ingressos será integralmente revertido em prol das vítimas do estado, auxiliando a população em situação de vulnerabilidade: 50% do valor será destinado em doações diretas de bens aos atingidos e os 50% restantes para instituições a serem definidas. Apenas com a venda de ingressos nos dois dias do festival foram arrecadados R$ 8.244.945,00, mas os demais valores da arrecadação que inclui venda de patrocínios e doações da plataforma Pra Quem Doar serão informados em breve. Na sexta-feira (7), o Salve o Sul recebeu o show AMIGOS (Chitãozinho e Xororó, Zezé Di Camargo & Luciano e Leonardo), que teve duração de 3 horas. O público presente foi de 26.193 pessoas. No domingo (9), foi a vez de Luísa Sonza e Pedro Sampaio comandarem a festa. Passaram pelo palco mais de 40 artistas durante 9 horas de festival, entre eles: Menos é Mais, Xamã, Zé Felipe, Don Juan e os gaúchos Armandinho, Neto Fagundes, Vitor Kley e a banda Nenhum de Nós. O público presente foi de 21.188 pessoas.