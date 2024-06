Jotapê Pax ministra oficina de graffiti no Criatio Caffè

O Criatio Caffè (rua Cabral, 438) recebe Jotapê Pax para uma Oficina de Graffiti neste sábado (8) às 14h. O encontro terá 3 horas de duração e o valor é de R$ 195,00 por pessoa (material incluso). As inscrições podem ser realizadas pelo e-mail [email protected] oficina busca introduzir os conhecimentos teóricos e práticos da arte urbana, com uma breve introdução sobre a origem e evolução do graffiti, referências artísticas e mercado de trabalho. Os participantes também terão a oportunidade de conhecer os materiais utilizados e participar de exercícios práticos com técnicas básicas de spray e stencil. Ao final a turma fará a produção de uma pintura coletiva. Podem participar jovens e adultos interessados em arte urbana, criação e pintura. Jotape Pax é um artista urbano que há 20 anos vem deixando a sua marca no mundo das artes. Seu trabalho é marcado pela combinação de cores bem aplicadas e pela referência em arte africana ancestral, cultura e folclore brasileiro.