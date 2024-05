Inundação causa danos severos nos equipamentos do Centro Municipal de Cultura, em Porto Alegre

alagamento que tomou conta de ruas do bairro Menino Deus nesta segunda-feira (6) e culminou com aviso da Defesa Civil e da prefeitura da Capital para evacuação do bairro Centro Municipal de Cultura (CMC), localizado na av. Érico Veríssimo, 307, está inacessível. Atingido peloque tomou conta de ruas do bairronesta segunda-feira (6) e culminou come da prefeitura da Capital para, a entrada do(CMC), localizado na av. Érico Veríssimo, 307, está inacessível.

avança desde sábado Porto Alegre, em decorrência da elevação do nível do Guaíba Coordenação de Artes Cênicas da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, a inundação provocou severos danos nos equipamentos do CMC, localizado no bairro Menino Deus. A água que(4), por diversos bairros de, em decorrência daprovocada pelas fortes chuvas que impactaram o Rio Grande do Sul na última semana também atingiu o espaço cultural. Segundo nota da Coordenação do Centro Municipal de Cultura e dada, a inundaçãonos equipamentos do CMC, localizado no bairro Menino Deus.

Uma inspeção realizada nesta terça-feira (7), constatou "graves estragos" no Teatro Renascença, na Biblioteca Josué Guimarães e no Atelier Livre Xico Stockinger. Ainda de acordo com a Coordenação de Artes Cênicas, os prejuízos estão sendo avaliados por técnicos da prefeitura, mas já se pode antecipar que houve "grandes danos" ao teatro, atingindo o palco, equipamentos de luz e som, poltronas e carpete.

A Sala Álvaro Moreyra não foi atingida, por ficar em um nível acima do Teatro Renascença. Levando em conta que a diminuição do nível da enchente será lenta, bem como o prazo para recuperação do espaço cultural, todas as atividades no CMC foram canceladas por tempo indeterminado.