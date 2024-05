Artistas se mobilizam para ajudar vítimas das enchentes

calamidade pública por conta das enchentes Rio Grande do Sul tem mobilizado artistas de todo o País, principalmente pelas redes sociais, para reunir doações aos mais de 850 mil desabrigados no Estado. Ao todo, desde a última quinta-feira (3), mais de 20 mil pessoas e pelo menos 3,5 mil animais A situação deque atingiram diversas cidades dotem mobilizado, principalmente pelas redes sociais, para reunir doações aos mais deno Estado. Ao todo, desde a última quinta-feira (3),e pelo menos 3,5 milforam resgatados - e ainda há muita gente aguardando socorro.

Xuxa Meneghel, Anitta e Whindersson Nunes se cotizaram para oferecer doações em dinheiro, com materiais e até espetáculos que possam ser revertidos em recursos, a serem destinados para os moradores das cidades atingidas. Para além das campanhas do governo do Estado, Defesa Civil e entidades em busca de ajuda imediata e também para a reconstrução da vida dessas pessoas, a população tem se articulado como pode, tanto colaborando com alimentos, roupas, remédios e doações em dinheiro, como se voluntariando para ajudar nos abrigos. Nesse mesmo ritmo, artistas comose cotizaram para oferecer, com materiais eque possam ser revertidos em recursos, a serem destinados para os moradores das cidades atingidas.

Nomes como Gisele Bündchen, Luísa Sonza e o sertanejo Gusttavo Lima também articularam iniciativas para arrecadar recursos em meio às inundações. Nesta segunda-feira (6), o cantor, que anunciou no Instagram que irá doar todo o cachê de seu próximo show (no valor de R$ 100 mil) para organizações de apoio aos desabrigados no Estado, aterrissou no Aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, com seis toneladas de donativos, como colchões e medicamentos.

Acompanhando esse movimento, nesta segunda-feira outros grupos de artistas iniciaram mobilização conjunta, realizando doações em dinheiro e ajudando na divulgação das várias formas de enviar auxílio para a população atingida. Entre eles está a cantora e atriz paulista Cida Moreira, que por muitos anos residiu em território gaúcho.



"Eu faço parte de três grupos que estão se mobilizando, com novas ideias (de ação solidária) a cada momento", afirma a artista. "Estamos realizando contribuições para todo tipo de coisa, incluindo alimentos e remédios. Parte desses donativos está sendo destinada para a Defesa Civil do RS, mas ainda não temos ideia de quanto já arrecadamos", emenda. A cantora destaca que, em São Paulo, "além de várias Ongs, muitas pessoas (da sociedade civil) estão se movimentando para ajudar". "São muitas colaborações, que surgem de toda parte, incluindo doações de muito artistas gaúchos que moram em São Paulo e têm parentes e amigos no Rio Grande do Sul. Nossa vontade era de poder estar perto deles; estamos muito arrasados com essa tragédia, que é resultado de escolhas políticas (equivocadas)."

Bia Sion, que também fez doações e está compartilhando o Café Fon Fon, onde se apresentou diversas vezes, e o Hotel Praça da Matriz, onde costumava se hospedar, não haviam sido impactados. A atriz carioca, que também fez doações e está compartilhando o pix do governo do Estado , destaca que, nos últimos dias, também está contatando muitos amigos, para saber como estão, além de ter se certificado que espaços culturais, como o, onde se apresentou diversas vezes, e o, onde costumava se hospedar, não haviam sido impactados.

Dentre as doações que chegam de estados do Sudeste, além de dinheiro, ainda estão sendo arrecadados alimentos de cesta básica, produtos de higiene pessoal, material de higiene a seco, e roupas. Os itens devem chegar gratuitamente pelos Correios, após uma iniciativa da agência, divulgada no início desta semana.