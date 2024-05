Defesa Civil e entidades recolhem doações para vítimas das chuvas no RS

A Defesa Civil Estadual, a prefeitura de Porto Alegre e entidades realizam campanhas para arrecadação de doações para atender as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. Neste momento, alguns dos itens mais necessários são: cobertores, roupas de cama e banho, além de rações para cães e gatos.

recolhe doações. De acordo com a tenente Sabrina Ribas, da Defesa Civil, os estoque de doações ainda estão abastecidos, porém, existe, no entanto, a necessidade de alguns itens específicos, como: colchões, roupa de cama e banho (higienizados) e cobertores (higienizados). Esses materiais podem ser entregues no Centro Logístico da Defesa Civil Estadual, que funciona na, em Porto Alegre, e que atende no telefone (51) 3210 4255.lançou a campanha “Ajude quem mais precisa”, solicitando doações, como: colchões, lençóis de solteiro, fronhas, produtos de higiene, água, copos plásticos e rações para cães e gatos. O ponto de coleta é o depósito da Defesa Civil Municipal, localizado na. Os itens serão recebidos sexta-feira (3), das 9h às 18h.(Federasul), juntamente com suas 194 entidades afiliadas, está lançando a Campanha Solidária para arrecadar fundos e realizar a compra de itens fundamentais para as famílias que estão desabrigadas e tiveram suas casas atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. O presidente da entidade, Rodrigo Sousa Costa destaca que a primeira ação será a compra de cobertores. A meta, segundo o dirigente, é arrecadar recursos para adquirir cobertores por apenas R$ 11,00 cada, graças a uma parceria com uma fábrica. As doações podem ser de qualquer valor e podem ser feitas porou através de depósito em conta da Federasul aberta exclusivamente para a campanha no. A entidade informa que a campanha já permitiu a compra de, feita com os valores doados.(Amrigs) também tem pontos de arrecadação de doações para população atingida pelas cheias no Rio Grande do Sul. De acordo com a entidade, as maiores necessidades são colchões, água, lençóis e cobertores, produtos de higiene e limpeza, roupas, itens domésticos e rações para animais. As contribuições podem ser entregues diretamente na sede da Amrigs, localizada narecebe doações às vítimas das enchentes. Neste(4 e 5 de maio), as equipes da Fundação Iberê e da Loja Iberê estarão mobilizadas para receber doações às vítimas atingidas pelas intensas chuvas no Rio Grande do Sul. A passagem atrás do prédio da Fundação estará aberta para carros, entre 14h e 18h, para receber agasalhos em bom estado de uso, água potável, alimentos não perecíveis, itens de higiene pessoal e limpeza e ração para cães e gatos. Quem não puder participar, a Fundação seguirá recebendo os itens até o dia 12 de maio, entre quinta e domingo, das 14h às 18h. O endereço da Fundação Iberê ébairro Cristal, em Porto Alegre.

A Trensurb realiza campanha de arrecadação de donativos para Vítimas de Enchentes. Serão aceitas doações de agasalhos e roupas de cama higienizados, produtos de higiene e limpeza, alimentos não perecíveis e rações para animais. As caixas de coleta de donativos estão disponíveis nas estações Mathias Velho, Petrobras, Esteio, Luiz Pasteur, São Leopoldo, Santo Afonso e Novo Hamburgo.

(UCS) disponibiliza ponto de arrecadação de donativos às vítimas da chuva que atinge o Estado. As doações podem ser feitas diariamente, das 8h às 18h, no Bloco T – prédio da antiga UCS TV, defronte ao Restaurante Universitário, no Campus-Sede. A campanha segue, pelo menos, até o próximo domingo (5), e está restrita ao campus de Caxias. Nos demais campi da UCS na região não haverá recebimento neste momento devido às dificuldades de acesso e mobilidade. A UCS também disponibilizou, em acordo com a prefeitura de Caxias do Sul e a Fundação de Assistência Social (FAS), o Ginásio 1 e o alojamento dos atletas da Vila Poliesportiva para acolhimento de desabrigados. Para mais informações:. As doações podem ser de alimentos perecíveis e água potável, materiais de higiene, roupas e agasalhos, colchões e roupas de cama, além de lonas.também auxilia vítimas das enchentes no Estado. A campanha mobiliza asda universidade no Rio Grande do Sul. As unidades presenciais, tanto de Educação Básica quanto de Ensino Superior, estão servindo de ponto de arrecadação de donativos, sob a coordenação de suas respectivas pastorais. As necessidades mais urgentes são de alimentos não perecíveis (preferencialmente produtos de consumo imediato), água potável e produtos de higiene pessoal e limpeza. O destino será os atingidos nas cidades e regiões mais próximas de cada unidade, de acordo com as orientações da Defesa Civil Estadual. Doações em dinheiro podem ser feitas pelo, identificando como “Enchente”. As unidades de Educação Básica e Ensino Superior da Ulbra estão localizadas nas cidades de Cachoeira do Sul, Canoas, Carazinho, Gravataí, Guaíba, Santa Maria, São Jerônimo, Sapucaia do Sul e Torres., por meio do Instituto Moinhos Social (IMS), está reunindo doações, que serão repassadas às comunidades atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. De acordo com o governo do Estado, é o maior desastre natural da história – até o momento, são pelo menos 3 mil pessoas desabrigadas e mais de 5 mil desalojadas. A campanha envolve, que pode ser feita para a chave. Com o valor arrecadado, o IMS vai adquirir itens, de acordo com as principais necessidades apontadas, e destinar ao governo do Estado. Além disso, o Hospital Moinhos de Vento está recebendo agasalhos, cobertores, capas de chuva e botas na sede do Instituto Moinhos Social (ao lado da Panvel, no térreo da) e em caixas que estarão alocadas nas recepções dosno Rio Grande do Sul (SETCERGS) lança a campanha "SOS Rio Grande do Sul - Carreta Solidária" em resposta às enchentes que assolam o Estado. A entidade pede para a população e entidades a ajudar com doações de alimentos não perecíveis, agasalhos e produtos de higiene e limpeza para auxiliar população afetada pelas chuvas. As entregas têm como ponto central a sede do sindicato, localizado na, bairro São Geraldo, Porto Alegre (RS)., por meio de sua campanha LBV — SOS Calamidades, abriu seus postos de arrecadação para receber doações de colchões e materiais de higiene e limpeza. Os donativos serão entregues à Defesa Civil em apoio às vítimas das chuvas. O que doar: colchões; material de limpeza (sabão, água sanitária, álcool, desinfetante e detergente); material de higiene pessoal (sabonete, creme dental, escova de dente, shampoo e absorvente).Porto Alegre/RS: Av. São Paulo, 722, São Geraldo — Tel.: (51) 3325-7036Glorinha/RS: RS 030, Km 19, parada 119, Guabiroba — Tel.: (51) 3487-2600Pelotas/RS: Rua Bernardino dos Santos, 98, Areal — Tel.: (53) 3278-3897Mais informações no site www.lbv.org.br ou ligar para o tel.: (51) 3325-7036.