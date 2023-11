Festival Turá reúne 20 mil pessoas no Anfiteatro Pôr do Sol

Turá celebrou a cultura brasileira em um final de semana no Anfiteatro Pôr do Sol, espaço que não era utilizado desde 2019. O evento marca a retomada cultural da cidade, e reuniu 20 mil pessoas no sábado Caetano Veloso, Emicida, Baco Exu do Blues, Fresno, Pitty, Alceu Valença, Duda Beat, Marina Sena, Papas da Língua, e outros artistas, além dos DJs entre os shows. Em sua estreia em Porto Alegre, o festival paulistaá celebrou a cultura brasileira em um final de semana no, espaço que não era utilizado desde 2019. O evento marca a retomada cultural da cidade, e reuniu 20 mil pessoas noe domingo, segundo a organização. Cantaram na Capital, e outros artistas, além dos DJs entre os shows.

Um palco foi montado e várias estruturas de empresas parceiras foram oferecidas para o público, como uma plataforma do Banco do Brasil, permitindo uma vista privilegiada do palco, locais de descanso oferecidos por marcas de bebidas. Pensando nos cuidados com o sol, foi oferecido gratuitamente protetor solar Nivea Sun e a Hering disponibilizou bonés coloridos. O evento também tinha dezenas de opções de comidas, salgadas e doces e bebidas, com e sem álcool.

A infraestrutura geral e organização do festival foi um dos pontos mais elogiados pelo público, além de claro, os shows. “Foi uma boa forma de recomeçar a trazer Porto Alegre para o centro cultural do Brasil”, diz o diretor de arte Hector Souza. Ele comprou ingresso apenas para o domingo e elogiou a disposição do espaço, com boa locomoção e sinalização. “Achei ótimo não ter divisão na pista, esse é o modelo perfeito para conseguir conviver nos espaços e realmente se misturar”, ressalta.

show do Red Hot Chilli Peppers “apesar de ter bastante e ser bem organizado, ainda faltou banheiro químico. Mas de resto foi maravilhoso, um dos melhores festivais que eu já fui”. A médica Valesca Renner veio de Caxias para curtir o, que aconteceu na quinta-feira (16), e já ficou para o Turá. Ela elogiou a organização e disposição da infraestrutura do festival, com atenção especial para a diversidade de comida e quantidade de locais de descanso. O Turá disponibilizou mesas para o público poder sentar para comer, além de redes espalhadas pela grama, e ainda outros espaços. A única crítica que ela faz é que,

“Achei tudo muito organizado e tranquilo, e não passei por nenhuma situação de assédio nem nada do tipo”, diz Cecília Machado, estudante de Pedagogia. O festival divulgou que ao lado do posto médico havia um local em parceria com a plataforma Livre de Assédio, e os funcionários passaram por um treinamento. Ela comenta que gostou muito dos shows e que a qualidade de som estava ótima. A única reclamação que ela diz ter é o valor das coisas, como a cerveja custando R$ 22,00. “Na hora de ir embora estava muito tranquilo, bastante segurança”. A estudante ainda comenta que ficou surpresa com a higiene dos banheiros e outra felicidade foi a permissão de levar comida e água, com quantidades limitadas.

Assim como os artistas demonstraram felicidade de tocar na capital gaúcha, os porto-alegrenses aguardam com expectativa a próxima edição do Festival Turá nos pampas.