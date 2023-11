Red Hot Chilli Peppers leva 50 mil pessoas ao delírio em Porto Alegre

banda californiana Red Hot Chilli Peppers e não decepcionou os 50 mil fãs que foram até a Arena do Grêmio na noite desta quinta-feira (16). A chuva que caiu nos últimos dias na Capital deu uma trégua e o público pode curtir um setlist variado, com clássicos e algumas músicas que a banda escolhe porque claramente eles gostam de tocar. A espera foi longa. Depois de 21 anos, ae não decepcionou os 50 mil fãs que foram até a Arena do Grêmio na noite desta quinta-feira (16). A chuva que caiu nos últimos dias na Capital deu uma trégua e o público pode curtir um setlist variado, com clássicos e algumas músicas que a banda escolhe porque claramente eles gostam de tocar.

O primeiro de um dos poucos contatos com a multidão partiu do baixista Flea que surpreendeu a todos com um ”bom dia, Porto Alegre”. A apresentação da Unlimited Love Tour iniciou às 21h05min, com uma improvisação instrumental do trio no palco e a primeira canção foi Can’t Stop.

Em seguida, a Arena veio abaixo com a sequência de Scar Tissue e Snow (Hey Oh), quando a plateia entoava forte "hey oh" no refrão. Já em By the Way, outro ponto alto do show, a interação foi enorme, em mais um dos grandes clássicos do grupo que encerrou a turnê no Brasil.

O ponto alto para os fãs talvez tenha sido o grande sucesso radiofônico Californication, quando a Arena foi tomada pelas luzes dos celulares, gravando o momento histórico e tão esperando. Em nenhum instante, o vocalista Anthony Kiedis se esforçou para trocar com o público, algo que já era esperado.