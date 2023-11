Festival Turá acaba ao som do romantismo de Caetano Veloso

Diferente do sábado, o domingo (19) começou com calor no Anfiteatro Pôr do Sol e o bom tempo fez o público chegar cedo para o Festival Turá. Quando Marina Sena entrou no palco, no final da tarde, milhares de gaúchos a esperavam. A mineira foi muito aplaudida quando entrou no palco, com seu figurino de verão e cabelos esvoaçantes. Carismática e hipnotizante, ela e seus dançarinos agitaram o público com os hits Ombrim e Por Supuesto, entre outros.

Leia mais: Emicida exalta a cultura brasileira e fecha o primeiro dia do Festival Turá

A cantora e compositora afirmou estar muito feliz com o retorno do público e pediu convites para vir mais para o Sul, provocando gritos de entusiasmo dos fãs. Em entrevista ao Jornal do Comércio ela disse: “eu não tenho tanta coisa marcada aqui, mas eu queria que tivesse mais, porque eu gosto muito de tocar aqui e o povo é bem envolvido e gosta de conhecer coisas”. Ela também ressaltou a importância da música popular brasileira, desde o início do movimento, até os artistas contemporâneos. “Eu acho que deveria ter festivais de MPB em todos os lugares do Brasil, porque o Brasil precisa aprender a se amar e ser empoderado”.

Duda Beat subiu ao palco quando já era noite, também acompanhada de dançarinos. Ela estava com uma bota de salto prateada, disse que estava machucando e ia tirar. “Agora vocês vão descobrir que eu sou baixinha” e em outro momento “Gente eu estou sentindo uma liberdade, é a primeira vez que eu faço um show descalça”. Além dos sucessos Bixinho e Tangerina, a pernambucana tocou pela primeira vez, com exclusividade, a sua nova música, Saudade de você, que será lançada oficialmente nesta terça-feira (21).

O baiano Baco Exu do Blues foi o artista na sequência, sempre acompanhado do seu trio de backing vocals. Subiu aos palcos após a passagem de um clipe seu, o que aumentou ainda mais a expectativa dos fãs. A primeira música foi Sinto tanta raiva, do seu último álbum QVVJFA? (Quantas vezes você já foi amado?). “É um prazer estar com vocês aqui essa noite. Mãos pra cima por favor”, pediu Baco. Seguiu o show com as faixas Dois amores e Mulheres grandes, nesta última, pediu que as cantoras de apoio viessem à frente do palco, e foram ovacionadas.

Mas o artista mais aguardado por muitos era Caetano Veloso, que há pouco tempo tinha cancelado seus shows em Porto Alegre por motivos de saúde. Uma multidão emocionou-se quando Caetano subiu ao palco, com camisa amarela, um casaco azul e um violão. Cantou a romântica Avarandado, seguida da canção que dá nome ao seu último álbum, Meu coco. Largou o violão para arriscar uns passos de dança e gesticular, com uma expressão de vigor no rosto presente durante toda apresentação. Seguiu com Anjos Tronchos e após um largo sorriso para a plateia, ele segue com Sampa.

Com uma melodia inconfundível, o público vibrou com You don't know me, música mais antiga que grande parte do público do festival, e um clássico do baiano. Outros sucessos atemporais também foram tocados, para a alegria do público que ficou até o final do festival, como Sozinho e Leãozinho, que embalaram casais dançando. Ainda tocou Não vou deixar e Baby. Para Sem samba não dá, convidou Marina Sena e Duda Beat, extasiadas de dividir o palco com o ícone da música brasileira. Ainda cantou Menino Deus como uma homenagem para a cidade. “Eu vi um cartaz na rua que dizia Menino Deus, Tristeza, Ipanema, aí fiz a música”. Como um agradecimento ao público gaúcho, elogiou: “Com vocês cantando é que fica bonito”. E assim, com o romantismo de Caetano para embalar o final do domingo, o público já criou expectativa para o próximo Festival Turá em Porto Alegre.