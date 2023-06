Maçambique: gênero musical afro-gaúcho ganha espaço em festivais

está na origem dessa congada que remonta ao período colonial e se mantém viva através de gerações. Tanto, que acabou inspirando uma série de artistas que compõem canções e levam seu ritmo para cima do palco., a partir da. No último mês de maio, no mesmo cenário precursor da, Ladislau foi, mais uma vez, premiado. Levou o segundo lugar para a Canção de céu e mar, parceria com Renato Junior e Mário Tressoldi, que teve interpretação do grupo Chão de Areia. A letra é uma homenagem ao parceiro Catuípe, que faleceu em 2014 e deixou um legado notável.

Casa por casa, da zona rural em direção à urbana , os maçambiqueiros descem o morro , convidando todos a participar. Levam no carro de boi a comilança, as roupas brancas e a imagem da santa. Sua devoção à Nossa Senhora do Rosário expressa-se no trupicar dos tambores, no chocalhar das maçacaias e no cântico que ecoa até chegar à igreja em Osório, no Litoral Norte gaúcho .

Cultura de raiz

No entanto, por mais que a tradição e as novas expressões se retroalimentem, é preciso diferenciá-las. Loma, que tem a benção da rainha, explica: "Sempre deixo bem claro que a gente faz células de maçambique, que é o ritmo mais acentuado, mais encorpado, isso a gente leva para o palco. Agora, nos autos é uma manifestação religios a".

A partir de episódios pioneiros como esses, o maçambique se consagrou na música regional . De acordo com Loma, essa abertura foi importante também para as pessoas conhecerem e se interessarem pela tradição: " hoje a Festa do Rosário é lotada de gente de todo o Estado . Porto Alegre loca ônibus. Então, ela se tornou muito querida". A cantora ressalta, ainda, que a popularidade crescente se deve ao trabalho da Rainha Ginga . "A Francisca nunca ficou quietinha: ela foi atrás, ela foi divulgar, se espalhou pelo Rio Grande e pelo Brasil".

Em 50 anos de carreira, a cantora integrou também o grupo Cantadores do Litoral , dedicado à música afro-açoriana, e, no ano passado, juntou-se à Tribo Maçambiqueira e a Kako Xavier para uma turnê de sete shows pelo Estado.

Assim, no início dos anos 1990, quando Loma já havia integrado o lendário grupo Pentagrama, e lançado seu primeiro disco solo,, que já estavam pesquisando a levada rítmica do maçambique. A partir dali, esteve na, com Marés, falando dos pescadores, e no, com Aporte, que conquistou o segundo lugar. "Deu um bafafá. Causou muita surpresa. Como se não fosse gaúcho. Acho que foi o primeiro festival que eu levei tamboreiros. Foi um escândalo. Meu Deus, a Loma trouxe uma escola de samba para o palco!", rememora.

A cantora Loma Pereira despertou o desejo de conhecer suas raízes quando estava trabalhando no Rio de Janeiro. "Eu me dei conta que a minha raiz estava perdida, como é bem comum para os homens e mulheres negras", conta. Então, voltou para o Rio Grande do Sul decidida a resgatar suas origens a partir do Litoral , pois sua mãe é de Santo Antônio da Patrulha. "Eu percebi que ali a manifestação negra existe, mas era invisibilizada, e encontrei em Osório, muito perto, o maçambique, uma relíquia que a gente tem enraizada", diz.

Tradição passada de mãe pra filha

Em meio aos constantes rituais de passagem, nascimento e pagamentos de promessas, é que se faz um maçambiqueiro . Francisca explica que uma criança se torna dançante já no ventre da mãe, quando as mulheres prometem o filho à Nossa Senhora. "Para ter uma boa saúde, a gente é prometido a ela". E logo ao nascer, a criança já veste roupa branca e é apresentada aos reis e aos dançantes. Até os sete anos, dança e participa. Depois, pode escolher se quer ficar, para se tornar um tamboreiro ou um guia.

A atual rainha, Francisca Dias, foi alumiada por sua mãe, Sibirina, que morreu em 2016 - exatamente no dia da festa de Nossa Senhora do Rosário. "Ela faleceu ao meio-dia, acontecendo todos os rituais, porque ela me fez prometer que eu ia continuar", recorda. Assim, o funeral foi incorporado ao cortejo. "Para mim, foi uma passagem dolorida, mas ao mesmo tempo grandiosa, porque ali estava a união da família maçambiqueira, da comunidade negra e de todos presentes", avalia.

- principalmente os bantos - nos últimos segmentos do tráfico Atlântico,. De acordo com o antropólogo, da resistência dessas comunidades em quilombos, originaram-se uma série de congadas pelo Brasil, que se relacionam com a cultura Católica. Dentre elas, o Maçambique de Osório. "Nesse processo de evangelização, eles celebram o que a Igreja chama de oráculos, que são santos protetores negros", diz.

"O tambor tá batendo, ele tá repinicando. São seus dançantes, sinhô, que o tambor tá chamando". Esse canto dá início aos quatro dias de festas do mês de outubro, para agradecer à santa padroeira, Nossa Senhora do Rosário, pelas graças alcançadas.

Origens no Morro Alto

Acredita-se que os ancestrais dão força para continuar. De acordo com a Rainha Ginga, por isso não tem ensaio para os rituais: "na hora tudo vem ao corpo". E quando reconhece seus ancestrais no movimento da dança dos mais jovens, sabe que é um filho do Rosário que está dando sequência a essa tradição.

. Iosvaldyr observa que era um período de precarização agrária no País e os, que vieram com a Constituição de 1988. "Então essas empresas chegavam com advogados poderosos e os prefeitos destinavam terrenos que não tinham infraestrutura", afirma.

O quilombo era formado por seis famílias, com mais de dez filhos cada , que plantavam, criavam gado e porcos. Mas da vida em meio à natureza, seguiu-se um período de necessidade. Nos anos 1970, começou a funcionar no pé do Morro Alto uma pedreira que explodia dinamite. "A gente teve que sair, estava correndo risco de vida. Tinha muita poeira e a gente não conseguia mais água em cima do morro", lamenta Francisca.

Valorização e preservação

Venceu o festival Reponte e depois em Garanhuns, no Recife , com a canção Tambores de Dandara. A letra é de Jaime Vaz Brasil, sobre a história da esposa de Zumbi dos Palmares . "Quando eles saíam para lutar, a força era dela, que rufava os tambores para esquentar o grupo para a guerra", diz.

Adriana Sperandir foi secretária de Cultura do município e é a atual diretora do Instituto Estadual de Música. Além disso, épremiada em festivais e canta maçambique. "Eu bebo muito dessa fonte", reconhece.

Glossário maçambiqueiro

Rainha Ginga: ressignificação, no folclore gaúcho, da soberana Nzinga Mbândi Ngola Kiluanj, rainha de Angola e Matamba no século XVII. Sua representação em Osório se dá por meio de rituais maçambiqueiros. O reinado da Rainha Ginga é a autoridade máxima das congadas.

Banto: grupos linguísticos e culturais africanos que foram escravizados e atuaram no cultivo da cana-de-açúcar no Litoral Norte gaúcho.

Tambor rufado, tambor trupicado

Duleodato faz questão de contar as histórias que ouvia dos mais velhos, como a dos negros que naufragaram no nosso litoral, pouco antes da abolição. Alguns conseguiram chegar na praia e se salvaram, passando a se abrigar nos capões de mato. O local começou a ficar conhecido como Capão da Negrada, onde também confeccionavam canoas. Daí teria surgido o nome Capão da Canoa, de onde o quilombo teria se originado .

Toda vez que sobe ao palco, toca o tambor que herdou de seu pai, confeccionado em 1974. Para prepará-lo para as apresentações, segue a tradição e espicha uma corda com uma perninha de galinha, que vibra atrás. "O respeito que eu tenho pelo tambor maçambiqueiro é muito grande ", assegura.

O músico Mário Duleodato remonta à infância para contar sua vivência com o maçambique: "Tambor e criança sempre deu certo, né? Então, sempre tive essa vontade, quando via ali os tamboreiros e notava que tinha um tambor que trupicava diferente". Então, começou a se familiarizar com o ritmo, observando o tio Pedro Serafina, que tocava o rufado . Em pouco tempo, já estava com um tambor nas mãos acompanhando.

Tribo Maçambiqueira

O parceiro de Duleodato, Paulinho Dicasa, é cantor e compositor, músico conhecido nas praias e rodas de pagode do Litoral. Sua formação vem do samba de raiz. Hoje, aos 66 anos, lembra que se interessou pelo maçambique quando conheceu Carlos Catuípe. "Ele trouxe um movimento em cima do ritmo do tambor e me incentivou a compor minha primeira canção", recorda. Então, criou Nega Maçambiqueira para inscrever na Tafona da Canção, em 1998, e acabou ganhando dois prêmios. Na ocasião, tocou cavaquinho, misturando maçambique com samba.

A partir dali, passou a frequentar os festivais e a estudar as diferentes batidas que seu parceiro Duleodato sabia tocar. Já nas letras, procura sempre falar da região, do morro, da cidade e de suas memórias. Cresceu na região de Palmares e passava os verões em Osório. "Eu conhecia tudo aquilo com 12 anos, andava de cavalo e de carroça por tudo, avistava o Morro Alto de longe e imaginava que pro outro lado havia um peral e acabava tudo".