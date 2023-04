Festival Cabobu, em sua terceira edição, celebra a presença negra na arte gaúcha

Entre os dias 21 e 23 de abril, os tambores vão marcar o ritmo da celebração em Pelotas, durante o Festival Cabobu. Propondo um vasto painel contemporâneo da presença negra sul-rio-grandense nas artes e na cultura, o evento é composto por apresentações musicais, dança, debates, ações educativas, exposições e feira de economia criativa, em atividades gratuitas que contam com o patrocínio do edital Natura Musical.

A concentração musical começa na quinta-feira (20), com um aquecimento às 20h, no bar Copa Rio, onde fica o espaço Mestre Caloca contando com apresentações de Sopaparia, de Porto Alegre e grupo Tambores de Candombe, do Uruguai. E na sexta-feira (21), às 15h, acontece o Cortejo musical, com concentração no ponto de encontro Mestre Caloca, na Praça Cel. Pedro Osório indo até o palco Giba Giba no Largo do Mercado.