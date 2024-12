O melhor ano de todos

Lucas Baldisserotto

CEO do Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul



Quando começamos 2024, tínhamos no retrovisor três anos de crescimento que marcaram a história do CIEE-RS. A régua extremamente alta, erguida por nós mesmos, era um parâmetro a ser seguido. Olhando para esse mesmo retrovisor, o dezembro que quase abre o calendário de 2025, além de confirmar que conquistamos os objetivos traçados, também deixa clara a consolidação de uma estrutura que pensa no jovem e no futuro, e transforma toda sociedade gaúcha. E bateu seu quarto melhor ano de forma consecutiva.



Mesmo com as enchentes e seus prejuízos financeiro e social praticamente incalculáveis, apostamos nos processos e em tudo que acreditamos. E, hoje, comemoramos um contingente ativo de mais de 55 mil estudantes inseridos no mundo do trabalho, numa evolução de 10% na comparação com 2023.



É muita gente, um sucesso absoluto. Mas além de números que mensuram o tamanho da presença do CIEE-RS na vida dos gaúchos, o ano que encerra também fica registrado pelo auxílio a centenas de famílias atingidas pelas cheias. Uma das iniciativas é o programa Partiu Futuro Reconstrução, realizado junto com o governo do Estado, pelo qual ajudamos a criar oportunidades para 750 jovens de 21 municípios que estão no mapa da enchente, impactando financeira e emocionalmente também o espaço familiar.

Na contribuição com questões centrais da educação, e para manter o protagonismo que acompanha a trajetória do CIEE-RS, reafirmamos o nosso papel de buscar entender todos os lados, estudantes, empresas, escolas e universidades, e juntar as pontas. Compreender a visão do jovem, a maneira como o mercado pode absorver essa mão de obra e suas transformações e, numa análise aprofundada e alicerçada no desenvolvimento da aprendizagem, encontrar as respostas.

Uma rede interligada que atende às expectativas de todos os envolvidos. O CIEE-RS conectado com a realidade e o tempo em que vivemos. Que muda rápido e desafia a todos. Mas não surpreende quem trabalha com planejamento e uma equipe primorosa. E que fez de 2024, mais uma vez, o melhor ano de todos.