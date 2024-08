Perfil do Estagiário 2024: jovens querem bem-estar, experiência e home office

Atentos aos benefícios para saúde mental e física, dispostos a aprender e adeptos ao trabalho remoto. Essa é uma síntese do que quer o estagiário gaúcho na atualidade. O perfil foi mapeado em uma pesquisa do CIEE-RS com mais de 14 mil jovens no Rio Grande do Sul. Os resultados, publicados no dia 1º de agosto, revelam tendências importantes e as motivações que guiam os jovens em busca de oportunidades no mercado de trabalho.

Começando pela preferência dos estudantes na hora de escolher uma empresa para estagiar. Benefícios focados no bem-estar estão no topo da lista de mais da metade dos entrevistados (55%), na frente da remuneração (36%) e da possibilidade de crescimento profissional (30%).

Quando podem escolher, os candidatos dão valor ao bem-estar. Mas a principal motivação para buscar uma vaga é outra: 50% buscam experiência profissional, 26% almejam o crescimento profissional, 19% consideram as necessidades financeiras em primeiro lugar, e 4% correm atrás de um estágio pela obrigatoriedade curricular.

A pesquisa completa pode ser acessada em Perfil do Estagiário 2024

Ao mesmo tempo em que preferem uma entrevista de emprego olho no olho, os estagiários gaúchos querem oportunidades de trabalho remoto. Entre os jovens ouvidos, 72% preferem processos seletivos presenciais — mesmo percentual dos que admitem que gostariam de trocar o estágio atual por uma oportunidade em home office.

A intimidade dessa geração com a tecnologia também agrega novas formas de executar tarefas: 47% relataram contato com ferramentas de inteligência artificial, e 79,98% utilizam IA como suporte nos estudos ou no estágio.

Mais do que um retrato do atual momento, as respostas da pesquisa do CIEE-RS mostram como agir para educar e atender esses jovens, mas também como as empresas e programas de formação podem aproveitar esses novos talentos profissionais da melhor maneira. As expectativas apontam para um mercado de trabalho cada vez mais acolhedor, tecnológico e comprometido com a formação integral dos colaboradores.

*Os percentuais ultrapassam 100%, pois as perguntas eram de múltipla escolha.