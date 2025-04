Atenção no Seguro, por Gerson Anzzulin: Evento marcará apresentação da nova diretoria do SindsegRS

A nova direção do Sindicato das Seguradoras no Rio Grande do Sul tomou posse no dia 15 de janeiro. Como presidente, Ederson Antonio Daronco comandará a entidade até 14 de janeiro de 2028. Nas suas primeiras manifestações, o dirigente disse que é necessário melhorar a comunicação da instituição. “Precisamos sair do segurês, que dificulta o entendimento, e passar para uma linguagem mais atrativa ao consumidor, para que assim ele possa adquirir sua primeira apólice”, afirmou.





Semana ENEF busca atingir crianças e jovens



A 12ª edição da Semana Nacional de Educação Financeira será realizada de 12 a 18 de maio de 2025 e terá como tema central "Educação Financeira para Crianças e Jovens: Preparando a Sociedade para Escolhas Conscientes". A apresentação da diretoria acontecerá no dia 25 de abril, sexta-feira, durante almoço na sede da Associação Comercial de Porto Alegre, no Largo Visconde do Cairú, 7°andar. Informações sobre a participação no evento podem ser obtidas através do e-mail [email protected] ou pelo telefone 51. 3221.4333 até o dia 24 de abril.

A iniciativa organizada pelo Fórum Brasileiro de Educação Financeira conta com a participação de instituições públicas, privadas e da comunidade escolar, com o objetivo de compartilhar conhecimentos, estimular atitudes e comportamentos e construir, desde cedo, uma base sólida para a tomada de decisões financeiras por parte de todos os brasileiros.

A organização do evento está convidando instituições de todos os setores a contribuírem, seja promovendo atividades próprias ou em parceria com os membros do FBEF. Neste ano, o objetivo principal é sensibilizar crianças, adolescentes e jovens de forma direta, destacando a importância de hábitos financeiros saudáveis para o futuro. Informações sobre o cadastramento das iniciativas na agenda oficial do evento serão divulgadas em breve.

Para Alessandro Octaviani, Superintendente da Susep e atual Presidente do FBEF, formar cidadãos financeiramente conscientes e preparados é um esforço coletivo que deve começar desde a infância. “Este ano, a Semana ENEF reforçará a união entre instituições públicas, privadas e a comunidade escolar para construir alicerces que impactem positivamente toda a sociedade brasileira”, concluiu.



Fórum Brasileiro de Educação Financeira



Criado em 2020, o FBEF coordena a Estratégia Nacional de Educação Financeira e promove ações colaborativas para elevar o nível de educação financeira no Brasil. Sua presidência é rotativa e, em 2025, está sendo exercida pela Superintendência de Seguros Privados.

Além da Susep, integram o Fórum as seguintes instituições: Banco Central do Brasil; Comissão de Valores Mobiliários; Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda ; Ministério da Previdência Social; Superintendência Nacional de Previdência Complementar; Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública e Ministério da Educação.