Um relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS), que reúne 3 mil estudos científicos, revela que as artes melhoram a saúde. Entre os benefícios estão a prevenção ao estresse e à depressão, redução da ansiedade, resiliência e melhor qualidade de vida.

E como os gaúchos estão precisando muito deste “remédio”, artistas se uniram no projeto Para Poder Seguir e trazer o sorriso de volta ao estado. O festival Deu Pra Ti Baixo Astral – Juntos pra voltarmos a sorrir reúne mais de 60 profissionais em 11 espetáculos, num evento que marca a retomada da agenda cultural de Porto Alegre.

O Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS) está atuando como um catalisador do projeto. Com a parceria, o palco do Teatro CIEE-RS Banrisul recebe o festival entre os dias 24 e 30 de junho.



Em meio ao caos, a cultura salva muita gente e traz essa energia positiva, para cima, para frente.



O coordenador do Centro de Eventos do CIEE-RS, Paulo Beccon, destaca que a instituição conduz ações para atender às pessoas atingidas pelas enchentes, jovens em situação de vulnerabilidade e suas famílias, colaboradores e empresas parceiras. “Não poderia ser diferente com o setor artístico, que precisa retomar as atividades. Em meio ao caos, a cultura salva muita gente e traz essa energia positiva, para cima, para frente. Esse festival é um bálsamo, um grande abraço em todo o nosso estado”, reforça.

Juliana Barros, idealizadora do projeto, autora e diretora teatral, reforça que os artistas precisam estar engajados na reconstrução. “Nós precisamos trabalhar, estar inseridos nessa retomada. Além disso, a arte, a cultura, a música, o teatro são importantíssimos para que as pessoas se desconectem do sentimento de tragédia. Queremos promover a alegria, a esperança, a fé de que tudo vai dar certo”, conclui.