Programa do MEC reforça educação financeira na base curricular

O Ministério da Educação publicou a portaria que institui o Programa “Na Ponta do Lápis. A normativa do governo federal se alinha às diversas ações sobre o tema em que a Confederação Nacional das Seguradoras vem desenvolvendo nos últimos anos. A iniciativa visa consolidar e fortalecer as ações de educação financeira, fiscal, previdenciária e securitária na educação básica, desde o ensino fundamental até o ensino médio.

Para o diretor de assuntos corporativos da CNseg, André Nunes, o setor vem realizando várias iniciativas, junto a entidades públicas visando ampliar o conhecimento da população sobre o setor e sua atuação junto à sociedade brasileira, indo de encontro com os objetivos do projeto instituído pelo MEC.

Conforme Nunes, a CNseg tem a missão institucional de disseminar a cultura de seguros no país. “Em nosso Plano Estratégico a educação financeira é um dos principais focos. Este ano, já implantamos projetos de educação inclusiva que vinculam sempre a educação e a educação financeira, como por exemplo, o recém lançado projeto Programadores Futuro Seguro”, destacou.

Cresce a arrecadação do mercado segurador

O mercado segurador brasileiro arrecadou R$ 175,88 bilhões nos primeiros cinco meses do ano, fato que representou um avanço de 0,75% na comparação com o mesmo período de 2024. A informação consta no Boletim da Superintendência de Seguros Privados.

Os seguros de danos e de pessoas, com exceção do plano VGBL, somaram R$ 88,08 bilhões em receitas, o que representa um crescimento nominal de 8,09% em relação ao mesmo período do ano anterior.

O seguro auto arrecadou R$ 24,01 bilhões no ano até o mês de maio, montante 5,89% superior ao registrado no mesmo período de 2024, em termos nominais.

Os produtos de acumulação, que incluem PGBL, VGBL e previdência tradicional, obtiveram contribuições e aportes de R$ 73,86 bilhões no ano até o mês de maio.

Já no segmento de capitalização, o setor arrecadou R$ 13,94 bilhões até maio, valor que representa um crescimento nominal de 11,54% e real de 6,06% em comparação ao mesmo período do ano passado.

As indenizações, resgates, benefícios e sorteios do setor supervisionado totalizaram R$ 22,09 bilhões somente em maio de 2025. No acumulado do ano, R$ 110,55 bilhões foram restituídos pelo setor à sociedade brasileira.

O estoque de provisões técnicas, montantes que as empresas supervisionadas devem manter para garantir o cumprimento de seus compromissos futuros, alcançou R$ 1,9 trilhão em maio de 2025, o que representa 15,85% do Produto Interno Bruto da economia brasileira.

MBM apresenta novidades no mercado



A MBM Seguradora lançou o Seguro Prestamista Receita Certa, uma solução voltada a empresas que desejam proteger o recebimento de parcelas em caso de imprevistos com o cliente responsável pelo pagamento.

A cobertura é ideal para instituições de ensino, empresas de serviços contínuos, imobiliárias, condomínios e outras organizações que atuam com mensalidades. Além de reduzir inadimplência, o seguro oferece tranquilidade para o cliente final e previsibilidade para quem presta o serviço.

Outra novidade apresentada pela MBM é a possibilidade da contratação do Seguro de Acidentes Pessoais de Passageiros (APP) com pagamento através do cartão de crédito. A modalidade já está disponível para automóveis, vans, motos, transporte coletivo e outros. Mais informações estão disponíveis no site: mbmseguros.com.br