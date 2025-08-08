Três mil novas oportunidades para os "Universitários do Amanhã"

A unidade do CIEE-RS não será mais a mesma depois da última segunda-feira (4). Cerca de 280 jovens lotaram o Centro de Eventos para o Aulão Especial do Universitário do Amanhã. O encontro, que tinha como objetivo celebrar as quase 10 mil inscrições no programa, reuniu autoridades do governo estadual e lideranças da instituição.

Mas foi muito mais do que isso.

O evento materializou o que está por trás da ideia do projeto: tem rosto, tem olhar, tem emoção, tem sonho. A expressão de cada jovem no auditório revelava, com intensidade, por quem e para quem o programa existe. Era visível o interesse daqueles que fizeram perguntas ao final da aula - e contagiante a vibração ao receber o humorista Teteu Severo, que deu aquele gás final na garotada.



“Essa é uma oportunidade para que os jovens se dediquem, conquistem uma vaga e deem um passo importante rumo à carreira profissional e ao ingresso no Ensino Superior, que abre muitas portas. Acreditamos no poder transformador da educação e do trabalho - e é nisso que o CIEE se concentra e investe diariamente”, afirmou o CEO do CIEE-RS, Lucas Baldisserotto.



A grande novidade da manhã veio do vice-governador Gabriel Souza: o CIEE-RS irá custear 3 mil vagas adicionais, além das 5.162 já previstas pelo governo estadual.



“Qualificar a juventude é um dos nossos maiores compromissos. O Universitário do Amanhã cumpre exatamente esse papel: oferecer oportunidades reais para que milhares de estudantes possam se preparar para o Enem, ingressar na universidade e transformar suas vidas. Nosso objetivo é apoiar esses jovens na conquista de uma formação profissional de qualidade”, destacou Gabriel.



Glória Costa é um dos nomes a quem o projeto se destina. Aos 20 anos, a estudante reforçou o potencial transformador do que está vivendo: “No momento em que acessamos o Ensino Superior, não transformamos somente a nossa vida, mas também a das pessoas ao nosso redor”. Foi o interesse dessa juventude - evidenciado nas quase 10 mil inscrições - que motivou o CIEE-RS a ampliar o número de vagas, reafirmando o propósito da instituição de transformar o social por meio da inclusão produtiva.

CIEE-RS