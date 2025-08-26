Obra em ruas do Centro será feita por construtora como pagamento por Solo Criado

A construtora e incorporadora ABF Developments doará à prefeitura de Porto Alegre o projeto urbanístico para a transformação das ruas Washington Luiz e General Salustiano, no Centro Histórico. As intervenções serão divididas em dois trechos. O primeiro, entre as ruas dos Andradas e Gen. Vasco Alves, será feito pela empresa como pagamento pela aquisição de Solo Criado para dois empreendimentos no endereço: o Caiz Downtown Sunset, entre as ruas Demétrio Ribeiro e a Duque de Caxias, e o Demétrio Premium Lofts View, na esquina com a Demétrio. O segundo trecho, que vai até o Largo dos Açorianos, ficará sob responsabilidade da prefeitura, que poderá buscar outro parceiro na iniciativa privada.
Solo Criado ou índice construtivo é o nome dado à possibilidade de construir a mais que o inicialmente previsto para um determinado terreno, até alcançar o limite do permitido para o terreno em questão. Para isso, a construtora paga ao poder público pelos metros quadrados adicionais para utilizar em uma obra. Tradicionalmente o pagamento é feito com recurso financeiro, que é destinado a fundos municipais.
Em Porto Alegre, desde 2019, com alteração em 2022
, uma lei municipal regra a possibilidade da compra destes metros quadrados por meio do Termo de Aquisição de Solo Criado por Contrapartida (Tascc), firmado entre prefeitura e construtora. Neste caso, ao invés do pagamento aos cofres municipais, a prefeitura indica uma obra ou serviço público
que possam ser executados pelo comprador no valor equivalente à quantidade de índices adquiridos.