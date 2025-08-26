Obra em ruas do Centro será feita por construtora como pagamento por Solo Criado

Porto Alegre o projeto urbanístico para a transformação das ruas Washington Luiz e General Salustiano, no Centro Histórico pagamento pela aquisição de Solo Criado para dois empreendimentos no endereço: o Caiz Downtown Sunset, entre as ruas Demétrio Ribeiro e a Duque de Caxias, e o Demétrio Premium Lofts View, na esquina com a Demétrio. O segundo trecho, que vai até o Largo dos Açorianos, ficará sob responsabilidade da prefeitura, que poderá buscar outro parceiro na iniciativa privada. A construtora e incorporadora ABF Developments doará à prefeitura de. As intervenções serão divididas em dois trechos. O primeiro, entre as ruas dos Andradas e Gen. Vasco Alves, será feito pela empresa comopara dois empreendimentos no endereço: o Caiz Downtown Sunset, entre as ruas Demétrio Ribeiro e a Duque de Caxias, e o Demétrio Premium Lofts View, na esquina com a Demétrio. O segundo trecho, que vai até o Largo dos Açorianos, ficará sob responsabilidade da prefeitura, que poderá buscar outro parceiro na iniciativa privada.

Solo Criado ou índice construtivo é o nome dado à possibilidade de construir a mais que o inicialmente previsto para um determinado terreno, até alcançar o limite do permitido para o terreno em questão. Para isso, a construtora paga ao poder público pelos metros quadrados adicionais para utilizar em uma obra. Tradicionalmente o pagamento é feito com recurso financeiro, que é destinado a fundos municipais.