Melnick e Cyrela pagam índices construtivos com serviços em Porto Alegre

Centro de Monitoramento e Contingência Climática, Central de Monitoramento e Atendimento, Sala de Situação da Defesa Civil, totens eletrônicos para alerta de riscos climáticos - Porto Alegre terá em breve estes serviços, que serão entregues pelas construtoras Melnick e Cyrela com recurso que iria para o pagamento de Solo Criado.

Plano de Ação Climática do Município A demanda já havia sido identificada na fase de elaboração do, justifica o secretário de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, Germano Bremm. E foi priorizada em resposta à catástrofe climática que atingiu o Estado em maio. A forma de financiar resulta do encontro entre a manifestação de vontade por parte dos empreendedores e o apontamento, por parte da prefeitura, do que entende como prioritário no momento.

Diretamente ligado à construção civil, Solo Criado é o nome dado à possibilidade de construir a mais que o inicialmente previsto para um determinado terreno. Para isso, o privado compra do poder público o equivalente em metros quadrados adicionais para aquela obra. Tradicionalmente o pagamento é feito com recurso financeiro, que é destinado a fundos municipais.

está regrada em lei municipal com alteração em 2022 Termo de Aquisição de Solo Criado por Contrapartida (Tascc), firmado entre prefeitura e construtora, por meio do qual são definidas obras ou serviços a serem prestados ao poder público no valor equivalente ao que for adquirido. Melnick e Cyrela são as empresas que já adquiriram índice por essa modalidade em anos anteriores. Desde 2019, no entanto, a possibilidade de compra destes metros quadrados, também chamados de índices construtivos, por meio do Termo de Aquisição de Solo Criado por Contrapartida (Tascc), firmado entre prefeitura e construtora, por meio do qual são definidas obras ou serviços a serem prestados ao poder público no valor equivalente ao que for adquirido. Melnick e Cyrela são as empresas que já adquiriram índice por essa modalidade em anos anteriores.

Em julho foi assinado um dos termos com a Melnick, que adquiriu R$ 3,7 milhões em Solo Criado para um empreendimento no Bairro Auxiliadora. Deste valor, R$ 1,5 milhão será destinado para a reforma de parte do térreo do prédio onde fica a Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo, no Bairro Três Figueiras. O espaço sediará o Centro de Monitoramento e Contingência Climática da Capital.

Assinado no início de setembro, o termo com a Cyrela indica a aquisição de R$ 3,9 milhões em índices para empreendimento no Bairro Moinhos de Vento. O pagamento será revertido em "contrapartida de bens, serviços e obras para implementação da Sala de Situação da Defesa Civil de Porto Alegre, a aquisição de módulos de eletrônicos de segurança (totens) com estação meteorológica e implantação da Central de Monitoramento e Atendimento". Os totens serão fornecidos pela empresa Helper Tecnologia de Segurança. Para atender a essa demanda, a empresa destinará aproximadamente R$ 2,7 milhões.

Para a diferença de valor, a prefeitura poderá indicar outra destinação ou requisitar que a diferença de valor seja paga. Nos dois casos, o saldo que restar em favor do Município irá para dois fundos municipais: o de Habitação de Interesse Social e o de Gestão de Território.

O secretário Bremm avalia a modalidade de contrapartida como "bastante assertiva" por encontrar respaldo no Estatuto da Cidade e "consegue resolver desafios da pauta ambiental e urbana".

Diretor de Incorporação da empresa, Luiz Guilherme Paludo reconhece que, "na ponta do lápis, atrai para o nosso dia a dia uma função que não é do nosso escopo", como deslocar uma equipe para acompanhar o projeto. Ainda assim, a escolha se dá pela "satisfação": "atuamos em Porto Alegre, então a devolução que fazemos para a cidade é esse bem do nosso trabalho com um dinheiro que já é público".