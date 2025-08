Audiência Pública do Plano Diretor de Porto Alegre será no próximo sábado

Plano Diretor que guiará o desenvolvimento urbano de Porto Alegre pelos próximos anos e a proposta de uma Lei de Uso e Ocupação do Solo que oriente a construção e distribuição das atividades no território para atingir aos objetivos do Plano Diretor serão debatidos com a sociedade em audiência pública no próximo sábado, dia 9 de agosto, no Auditório Araújo Vianna. Até um dia antes, na sexta-feira, questionamentos e sugestões podem ser enviados online. que guiará o desenvolvimento urbano depelos próximos anos e a proposta de umapara atingir aos objetivos do Plano Diretor serão debatidos com a sociedade em audiência pública no próximo sábado, dia 9 de agosto, no Auditório Araújo Vianna. Até um dia antes, na sexta-feira, questionamentos e sugestões podem ser enviados online.

Está previsto um dia inteiro para a apresentação das propostas de lei elaboradas pela prefeitura e a manifestação dos participantes, que poderão expressar apoio às propostas, criticar, questionar e sugerir modificações. Considerada um dos mais importantes momentos da elaboração ou revisão de um Plano Diretor, a audiência pública é etapa participativa obrigatória a ser realizada ao fim do processo no Executivo.

A revisão da lei que trata do planejamento urbano na Capital gaúcha está em andamento desde 2019, e foi impactada pela pandemia de Covid-19, pela troca de governo na cidade, por processos na Justiça e pela enchente de 2024. Atividades de consulta à sociedade foram realizadas desde então e o município teve apoio de diferentes consultorias para elaborar as propostas.

uma proposta nova, inclusive tratada pela prefeitura como Novo Plano Diretor de Porto Alegre . A principal mudança é a separação em duas leis: uma estratégica, com o nome Plano Diretor Urbano Sustentável, e outra que define como será o ordenamento do território por atividades e perfil das construções, chamada de Lei de Uso e Ocupação do Solo. O resultado, no entanto, é. A principal mudança é a separação em duas leis: uma estratégica, com o nome Plano Diretor Urbano Sustentável, e outra que define como será o ordenamento do território por atividades e perfil das construções, chamada de Lei de Uso e Ocupação do Solo.

Após o debate de sábado, a prefeitura irá analisar as propostas apresentadas na audiência pública e as enviadas antes, em formulário online. Todas deverão ser respondidas e as respostas disponibilizadas. Os responsáveis pela elaboração das propostas irão analisar se as propostas da sociedade serão ou não acolhidas e, até o fim do mês, devem finalizar a redação dos projetos de lei.

O envio para a Câmara Municipal dos dois projetos de lei elaborados pela prefeitura - um do Plano Diretor Urbano Sustentável e outro da Lei de Uso e Ocupação do Solo - será o próximo passo deste processo iniciado em 2019 e a última participação direta do Executivo. A partir deste ponto, o protagonismo passa a ser do Legislativo, que irá debater a proposta em comissões e no Fórum de Entidades.