Projetos do Zaffari e da Melnick para Porto Alegre serão apreciados pelo Conselho do Plano Diretor

Conselho do Plano Diretor de Porto Alegre Está na pauta dodesta quarta-feira, 30 de outubro, a apreciação dos Estudos de Viabilidade Urbanística (EVU) para dois empreendimentos de grande porte, noticiados pela coluna na semana passada. São eles o projeto do Grupo Zaffari apresentou para o terreno atrás do Shopping Praia de Belas e o projeto da Melnick para o terreno do antigo Ginásio da Brigada, na esquina das avenidas Ipiranga e Silva Só.

proposta do Grupo Zaffari torre de 130 metros (m) de altura, duas com 100m e outras duas com 85m e 61m. O projeto foi apresentado em reunião pública do Conselho em 16 de outubro, quando a conselheira Sônia Castro, representante do Gabinete do Prefeito no colegiado, emitiu seu voto favorável ao EVU. Naestá um conjunto comercial e residencial, formado por uma. O projeto foi apresentado em reunião pública do Conselho em 16 de outubro, quando a conselheira Sônia Castro, representante do Gabinete do Prefeito no colegiado, emitiu seu voto favorável ao EVU.

projeto da Melnick A altura prevista para os prédios é de 66 metros. A proposta foi apresentada ao Conselho no dia 9 de outubro e recebeu, na ocasião, relato favorável da conselheira Júlia Freitas, representante da EPTC. prevê um conjunto residencial e gastronômico, com lojas na base e três edifícios residenciais.. A proposta foi apresentada ao Conselho no dia 9 de outubro e recebeu, na ocasião, relato favorável da conselheira Júlia Freitas, representante da EPTC.

A apreciação do EVU dos projetos terá início pelos relatos de vista de outros conselheiros. Como exemplo de flexibilização demandada está a altura dos edifícios, que em ambos os casos passaria do limite de 52 metros definido pelo Plano Diretor. Os empreendedores dependem dessa aprovação para dar andamento ao trâmite necessário para o início das obras.