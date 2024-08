O prédio da antiga Secretaria Municipal de Obras e Viação de Porto Alegre, conhecido pela sigla Smov, não poderá ser derrubado, ao menos enquanto correr uma Ação Civil Pública na Justiça Federal que pede o reconhecimento do valor histórico e cultural do imóvel. Movida pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul (CAU/RS), a ação alega que o poder público municipal, proprietário do imóvel, foi omisso ao não promover o debate sobre a preservação do prédio, um dos primeiros construídos no Aterro Praia de Belas.

Na decisão de terça-feira, dia 30 de julho, os três desembargadores da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) mantiveram a liminar emitida em março deste ano, a qual determina que a prefeitura, em levando adiante o leilão, deverá informar que o arrematante não poderá demolir ou descaracterizar o prédio da antiga Smov até que seja julgado o mérito da ação. Ou seja, o leilão pode ocorrer, com essa ressalva. A turma também reconhece a legitimidade do Conselho para postular a ação, apontando que requerer a análise quanto a preservação de um bem não é competência privativa do Executivo ou do Legislativo.

O pedido do CAU/RS é pelo reconhecimento do valor histórico e cultural do imóvel. A prefeitura tentou realizar o leilão antes que o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural (Compahc) fizesse a análise de um pedido de tombamento do imóvel. Em novembro do ano passado o certame foi suspenso por uma liminar do Tribunal de Justiça, que acolheu pedido do Ministério Público (MP), o qual exigiu que fosse cumprido o trâmite do pedido no Compahc.

Pouco depois da votação no Compahc, em março, o desembargador Rogério Favreto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), acolheu parcialmente a liminar pleiteada pelo CAU/RS e ratificada nesta semana, mesmo após apelação por parte da prefeitura. O relatório do voto de Favretto na sessão desta semana sustenta, considerando a sustentação das partes, que “há indícios (...) que o imóvel possui valor arquitetônico e histórico/urbanístico já reconhecidos em estudos acadêmicos”.

inaugurado em 1970 e serviu como a primeira sede da Secretaria do Meio Ambiente da Capital. Também abrigou a antiga Secretaria Municipal de Obras e Viação – a Smov, sigla pela qual ficou conhecido. Nas cinco décadas seguintes, abrigou diversos órgãos municipais, dentre os quais a pasta Planejamento Municipal, responsável por elaborar o Plano Diretor Localizado na Avenida Borges de Medeiros, nº 2.244, quase na esquina com a Avenida Ipiranga, o prédio foie serviu como ada Capital. Também abrigou a antiga Secretaria Municipal de Obras e Viação – a Smov, sigla pela qual ficou conhecido. Nas cinco décadas seguintes, abrigou diversos órgãos municipais, dentre os quais a pasta Planejamento Municipal, responsável por elaborar oem 1979, em 1999 e pela sua revisão em 2009, e a Secretaria da Produção, Indústria e Comércio (Smic). Todas essas pastas, assim como a Smov, mudaram de nome e função nos anos recentes.