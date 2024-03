Ministério Público não entrará na Justiça contra decisão do Compahc sobre prédio da antiga Smov

Em acordo assinado com o município de Porto Alegre na quarta-feira, dia 6 de março, o Ministério Público (MP) Estadual informa que não levará à Justiça o caso envolvendo o pedido de reconhecimento do prédio da antiga Smov como patrimônio da cidade. O acordo foi protocolado junto ao Judiciário no dia 7.

Por uma recomendação do MP, o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural (Comphac) voltou a discutir o tema no fim do ano passado, após ação movida pelo MP consesguir suspender o leilão do imóvel, que seria realizado em novembro.

não incluir o edifício no rol de imóveis a serem preservados No documento é relatado o trâmite do Inquérito Civil que acolheu um pedido do Sindicato dos Arquitetos do Rio Grande do Sul, o qual argumentava não ter o seu pedido de tombamento avaliado pelo setor responsável na prefeitura. Isso motivou o ingresso do MP na Justiça. Neste ano, em 5 de fevereiro, o colegiado decidiu porem Porto Alegre.

Com base no resultado da votação do Compahc, o documento cita que "é de se acolher o resultado final da decisão regularmente proferida" pelo colegiado e que, assim, "não há espaço para prosseguir com a presente discussão judicial acerca do tema, uma vez que ausente violação evidente ao interesse público ou lesão incontroversa à proteção do patrimônio cultural, ainda que possa haver dissensos técnicos acerca do tema posto".