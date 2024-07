Mapeamento vai identificar situação de imóveis atingidos pelas enchentes no RS

Imóveis residenciais atingidos pelas enchentes de maio no Rio Grande do Sul serão cadastrados pelo governo do Estado por meio de uma parceria com o Instituto Cidades Responsivas, núcleo de ensino e pesquisa que produz indicadores de monitoramento do desenvolvimento urbano com sede em Porto Alegre. O objetivo é o levantamento prévio dos danos causados nas habitações, facilitando a operação de reocupação futura.

Voluntários técnicos vão registrar, com fotos e relatos, a situação visual dos imóveis, sob coordenação do Instituto e com acompanhamento do Departamento de Planejamento Urbano e Metropolitano da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano do Rio Grande do Sul (Sedur). Este conteúdo conta com informações das assessorias de imprensa das partes envolvidas.

As informações serão coletadas nos municípios em que foi decretada situação de calamidade e com registro de áreas inundadas, e disponibilizadas em mapas dinâmicos e interativos na plataforma Place, que é do Instituto Cidades Responsivas. Conforme a Sedur, os dados integrarão estudos estatísticos, o que facilitará o direcionamento e a coordenação de futuras ações governamentais.

edital 0004/2024 direcionar políticas públicas específicas para cada caso ”. Tassiele Francescon, diretora de Planejamento Urbano da Sedur, explica que o trabalho realizado pelos voluntários não substituirá os laudos técnicos que serão produzidos por empresas credenciadas pelo, que tem como finalidade a captação de recursos federais. Já o acordo de cooperação, que não envolve repasse de recurso financeiro por parte do Estado, “serve para avaliar e complementar outras ações que a Sedur vem desenvolvendo e”.

Conforme Luciana Fonseca, diretora do Instituto Cidades Responsivas, o propósito é disponibilizar ao Estado “uma base de dados geoespacializados e estatísticos que proporcione maior clareza sobre quais macroáreas devem ser priorizadas pelo no processo de recuperação pós-desastre”.