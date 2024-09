Sindicato dos Engenheiros premiará fotos que retratem retomada pós-enchente no RS

Em reconhecimento à força e resiliência do povo gaúcho diante do maior evento climático da história do Rio Grande do Sul, o Sindicato dos Engenheiros no RS promove o Prêmio SENGE-RS de Fotografia. Com o tema “Uma história de superação em fotos”, serão premiados os melhores registros, profissionais e amadores, da retomada da vida e da rotina no Estado, valorizando instantes do dia a dia dos gaúchos que foram reconquistados depois das cheias ocorridas no mês de maio de 2024. As informações são da assessoria de comunicação da entidade.

Uma comissão julgadora, composta por profissionais na área, irá eleger as três melhores fotografias, nas categorias profissional e amador, com premiação em dinheiro. Também será concedida Menção Honrosa à fotografia eleita por votação popular. E, com o intuito de celebrar este momento de reconstrução, o Prêmio também conta com uma categoria especial destinada aos diretores, funcionários e parceiros do Sindicato dos Engenheiros.