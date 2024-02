Lei das Feiras Ecológicas da Capital ainda gera debates

Há um mês foi sancionada pelo prefeito Sebastião Melo (MDB) a Lei Nº 13.841/2024, que regulamenta a realização das Feiras Ecológicas em logradouros públicos no Município de Porto Alegre. Apesar de ser encarada como necessária, pois pela primeira vez estes espaços estão respaldados por uma norma específica (antes eram regrados pela lei dos ambulantes), prevê novas regras. Algumas delas já estão em vigor, e outras aguardam decretos que definirão sua aplicação e trazem para o início deste ano respingos do impasse que se formou entre feirantes e o governo durante o debate da proposta no Legislativo em 2023.

Coordenadora do Conselho das Feiras Ecológicas, Franciele Bellé entende a lei como um avanço, mas mantém o pé no freio. "Nossa preocupação hoje são os decretos", aponta. É por meio deles que as novas regras serão regulamentadas. Agricultora de Antônio Prado, na Serra, ela expõe a produção de flores, frutas, verduras e conservas da família na Feira de Agricultores Ecologistas, na Redenção. E questiona: "com uma lei tão vaga, deixar tudo para os decretos, qual a nossa segurança?".

Cabe destaque a outras duas críticas dos feirantes à redação final da lei: ao veto do prefeito a um artigo, incluído por emenda, que tratava da organização dos produtos ofertados, e por não constar na redação final a garantia de autonomia aos feirantes pela gestão das feiras. Nem mesmo a construção entre vereadores da oposição e da base, governo e feirantes, garantiu a manutenção da redação final conforme aprovada pela Câmara por unanimidade. Para conseguir os votos da oposição, Melo orientou a base pela aprovação de seis das 10 emendas ao projeto apresentadas pela oposição.

"Tenho 51 anos e nunca vi algo parecido. A Câmara aprova uma lei por unanimidade dos vereadores, em acordo com a prefeitura, e agora simplesmente o prefeito veta uma emenda que não estava no acordo. É no mínimo estranho", aponta o feirante Nilson Camatti, produtor de frutas e verduras também de Antônio Prado, que há 32 anos expõe na Feira de Agricultores Ecologistas, na Redenção, e integra a comissão da feira.

Responsável pela elaboração do projeto que virou lei, o secretário de Governança Local e Coordenação Política, Cassio Trogildo, justifica o veto do artigo 28 pela contradição com outro do texto original. Mantido, o artigo 19 dá ao poder público municipal o condão de autorizar aos feirantes licenciados a comercialização de novos produtos de produtores que pertençam ao grupo de base de sua entidade associativa. Retirado, o artigo 28 previa que essa autorização passaria pela comissão de cada feira.

Para Trogildo, "é contraditório ter dois entes autorizando situações muito similares". Na justificativa do veto parcial, o Executivo alega que o intuito é "evitar qualquer insegurança jurídica". Para o mandato Giovani Culau e Coletivo (PCdoB), que se envolveu com a articulação e a elaboração das emendas, o veto desrespeita o acordo firmado. Já há mobilização para a sua derrubada.

Igualmente questionada é a ausência do conceito de autogestão das feiras. "Autonomia é um poder que as feiras sempre tiveram, desde a Colméia, e tem relação com a organização do movimento ecológico gaúcho", destaca José Renato Barcelos, advogado da Associação Agroecológica e que presta assessoria ao Conselho de Feiras Ecológicas do Município de Porto Alegre. "As feiras não são espaços fixos e se movimentam ao longo do tempo. Quem administra isso são os feirantes e as comissões", explica.

Tratada inicialmente pelo parágrafo único do artigo 8º, a garantia da autogestão ficou de fora quando este foi alterado por uma das emendas da oposição, explica Cassio Trogildo. Originalmente o artigo previa que a coordenação de cada unidade ficaria a cargo do Executivo em conjunto com os representantes dos feirantes, assegurando, no parágrafo, a autogestão. Já a emenda inverteu a lógica, passando a coordenação para a comissão de feirantes respaldada pelo conselho, resguardando as competências do Executivo - mas a parte da autogestão não constava na nova redação que, aprovada, foi parar no texto da lei.

Ainda assim, Franciele Bellé lembra que, durante a construção da proposta, foi sinalizado pela prefeitura que o conselho de feirantes participaria da regulamentação da lei. Trogildo sustenta que a intenção do governo, com a regulamentação, "é que fique o mais autogestável" para os feirantes. Contudo, pondera que recebe reclamações de participantes que se sentem prejudicados. "Temos que ver como regular isso para que essa autogestão não atrapalhe, não interfira e não tire direito de quem acha que está no direito".