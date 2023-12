Lei das Feiras Ecológicas é aprovada pela Câmara de Porto Alegre

No início da semana, na sessão plenária do dia 11, o projeto de lei da prefeitura que regulamenta as Feiras Ecológicas de Porto Alegre foi aprovado pela Câmara Municipal. O texto regula o funcionamento das feiras realizadas em logradouros públicos da Capital, onde são vendidos apenas produtos orgânicos certificados.

A aprovação foi recebida como uma vitória pelo Conselho de Feiras Ecológicas do Município de Porto Alegre, que articulou um acordo entre os partidos da oposição e da base governista, garantindo a aprovação de seis emendas que atendem reivindicações do grupo. Após a redação final do projeto, o texto segue para sanção do prefeito Sebastião Melo (MDB).

Segundo o projeto, as feiras terão suas organizações disciplinadas e suas atividades reguladas pela nova lei e pelas normas estabelecidas nos seus respectivos regimentos internos, que serão elaborados pelo conjunto dos feirantes. A ocupação das vagas disponíveis nas feiras existentes e nas futuras se dará por processo de seleção organizado pela prefeitura com participação do conselho e de comissões das unidades de feira.

Em nota conjunta nas redes sociais, a Feira Ecológica do Bom Fim, a Feira de Agricultores Ecologistas e a Associação Agroecológica celebrou o resultado da votação. Das emendas ao texto original, destacam a garantia da autogestão das feiras, a garantia de 90 dias de prazo para a indicação de sucessor familiar que possa assumir a titularidade da banca, além da retirada do termo "comerciante" do texto, substituída por bolicheiro, figura já presente nestes espaços - é o termo usado para designar a pessoa que adquire e comercializa produtos certificados de terceiros, in natura ou processados.

Por parte da prefeitura, o secretário de Governança Local e Coordenação Política, Cassio Trogildo, destaca que o debate vem acontecendo desde 2018, quando foi apontada a necessidade de uma lei específica das feiras ecológicas. Ele também ressaltou a construção política para a aprovação do texto, que passou pelo acolhimento das emendas da oposição por parte do governo.