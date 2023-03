Seminário debate regulamentação de feiras ecológicas de Porto Alegre e questiona proposta da prefeitura

Um seminário realizado nesta segunda-feira (13) reuniu diversas entidades que representam feiras ecológicas de Porto Alegre para debater uma legislação que regulamente este tipo de atividade na cidade. Mediado pelo Conselho de Feiras Ecológicas de Porto Alegre, o encontro questionou um projeto de lei (PL) - que regulamenta as feiras - enviado pela prefeitura à Câmara, que contraria diversas exigências da categoria. Uma das reivindicações é que o conselho, que gere as feiras, não é mencionado no PL, e a gestão destes espaços passaria a ser de responsabilidade do próprio Executivo municipal, a partir da Secretaria de Governança Local e Coordenação Política (Smgov). O evento ocorreu na sede do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), na avenida Loureiro da Silva, 515.

Coordenadora do Conselho de Feiras Ecológicas, Iliete Citadin defende que as feiras sejam regulamentadas por legislação, mas se manifesta contrária ao PL enviado pelo Executivo. Além disso, ela explica que as feiras integram a Lei dos Ambulantes (10.605/2008), a partir de uma Resolução 03/2012, específica para este tipo de serviço. "Nós entendemos que tem que haver uma legislação específica para as feiras ecológicas de Porto Alegre. O que acontece hoje é que estamos atrelados à lei dos ambulantes, e ela também é importante, mas a gente tem especificidades, e portanto precisamos de uma legislação que regulamente isso, que coloque essas diferenças", afirma Iliete.

A coordenadora ainda argumenta que, por se tratar de uma resolução e não uma lei, ela pode ser modificada a cada alternância de governo, o que não garante segurança sobre o funcionamento das feiras para a categoria. "Hoje, o que temos, é uma resolução que está sendo modificada desde 2012, a cada (troca de) governo, que nos dá uma certa insegurança. Na verdade, não tem nada que nos dê essa firmeza como uma legislação", diz Iliete.

Ela ainda afirma que a necessidade de uma legislação é um consenso entre as entidades que representam as feiras, assim como a avaliação de que a proposta enviada pelo Executivo municipal não atende às necessidades da categoria. A Coordenadora do Conselho de Feiras Ecológicas argumenta, então, que a lei a ser criada não seja "enxuta", a fim de dar segurança aos feirantes, e não permita que qualquer alteração que prejudique a categoria seja feita pelo governo municipal a partir de decretos e resolução.