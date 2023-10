Conferência de revisão do Plano Diretor de Porto Alegre será em novembro

O resultado da Conferência de Revisão será a base para a elaboração do projeto de lei, proposta que será apreciada em audiência pública e votada pela Câmara Municipal em 2024. Seguindo o modelo da, para avaliação da lei, a atividade terá palestras e oficinas. O lugar será o mesmo - o Salão de Atos da PUC/RS (Av. Ipiranga, 6681) e salas de aula do prédio ao lado.

Da conferência de revisão resultará um produto denominado "cenários para a Porto Alegre 2030". O ano de 2030 é tido como referência do trabalho de revisão por dois motivos: um é ser o mesmo ano apontado pela Organização das Nações Unidas para alcançar os "Objetivos do Desenvolvimento Sustentável" (ODS). O outro motivo é que ele marcaria o período de 10 anos entre as revisões de planos diretores, conforme exigido pelo Estatuto da Cidade, caso o município tivesse cumprido o prazo e concluído a revisão atual em 2020.

Como serão os três dias de atividades

A proposta de organização do evento foi apresentada aos representantes do Conselho do Plano Diretor na reunião desta semana, dia 3 de outubro. Para ser validada, precisa da aprovação dos conselheiros, o que deve acontecer sem dificuldade, já que a Prefeitura tem maioria no colegiado.

Conforme a sugestão, o primeiro dia (terça-feira, 7/11) será dedicado à apresentação das propostas para a revisão do Plano Diretor e a dinâmica dos trabalhos a serem realizados nos dias seguintes.

No segundo dia (quarta-feira, 8/11), os participantes serão divididos em grupos para discutir propostas, a partir de cenários identificados nas etapas anteriores, e definir estratégias para superar os desafios apresentados.

Para o encerramento, no terceiro dia (quinta-feira, 9/11), cada grupo vai apresentar o resultado do debate realizado no dia anterior para que sejam discutidas e votadas as prioridades.

Assim como na conferência de março, a votação será em bloco de propostas e por contraste (levantamento dos crachás para a identificação de maioria simples). Em paralelo à realização da conferência, será aberta pela Prefeitura, no dia 7 de novembro, uma consulta pública online para receber contribuições pela sociedade, que ficará disponível por 15 dias.