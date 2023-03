Revisão do Plano Diretor de Porto Alegre deve ficar para 2024

A prefeitura de Porto Alegre mantém a previsão, anunciada há mais de ano, de enviar para a Câmara o projeto de lei que altera o Plano Diretor ainda em 2023. Mas a votação deverá acontecer somente em 2024 e o prefeito Sebastião Melo (MDB) reconhece a possibilidade – questionado, na abertura da conferência de avaliação realizada na semana passada, se a votação seria este ano, respondeu que “se depender da nossa vontade, sim; mas o tempo da Câmara, o Executivo não pode e não deve intervir”.

Caso consiga que o texto seja votado no próximo ano, o governo superará a revisão anterior, que chegou ao Legislativo em setembro de 2007 e foi aprovada mais de dois anos depois, em 30 de novembro de 2009. Aquela foi a primeira revisão do Plano Diretor vigente, datado de 1999. Foram apresentadas 432 emendas, que contemplaram as propostas de vereadores e do Fórum de Entidades (que reúne organizações da sociedade no âmbito da Câmara). A sanção foi em 2010, com atualização de alguns pontos em 2011.

Melo compreende bem o trâmite, pois era vereador presidiu a Casa naquele ano. Tanto que, ainda em 2022, mobilizou a base para criar uma comissão especial, que iniciará os trabalhos nas próximas semanas, em paralelo ao trâmite da prefeitura. Com isso, o prefeito acredita que “quando chegarmos (com o projeto) na Câmara de Vereadores, tenha amadurecimento sobre a maioria dos temas” e entende que, com isso, o parlamento não precisará “começar da estaca zero”.

“não tenha que mexer nele dois dias depois” Ainda assim, o chefe do Executivo já espera modificações, atribuindo aos vereadores a “condição de aperfeiçoar” a matéria, seja por entendimento próprio ou para atender a demanda de diferentes setores da sociedade. “As forças políticas que comparecem aqui (na conferência) e que às vezes são vencidas, comparecerão lá na Câmara para tentar reverter suas posições, e é legítimo isso”, declarou. E, mesmo discursando pela construção de um Plano Diretor que, Melo afirma que “não tem a intenção e não será possível” exigir que a proposta do governo seja seguida à risca, o que “seria até desrespeitoso com o Legislativo”.

Próxima etapa