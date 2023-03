Sebastião Melo defende Plano Diretor de Porto Alegre 'sem amarras'

O prefeito aponta a necessidade de tantas mudanças no período recente à dinâmica da cidade, que "exige alterações urbanísticas", a exemplo do modelo adotado pela prefeitura para o Centro Histórico e para o 4º Distrito, que segundo Melo, "se esperasse, não sairia até o fim da gestão". Pela orientação do chefe do Executivo para o debate em curso, a população pode esperar que a nova lei autorize prédios mais altos que os atuais 52 metros permitidos, e com incentivo à construção civil nas regiões com infraestrutura urbana já instalada (por exemplo, vias asfaltadas, rede elétrica e saneamento).

Para Melo, as alterações acontecem "porque não se enfrentou na revisão o que deveria ser enfrentado". Sem especificar do que se trata, dá a entender, como tem falado desde o início do seu governo, que são limites construtivos e de altura, outra mudança identificada desde a revisão anterior, em 2010. Levantamento do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Economia Urbana da Ufrgs aponta que até 2019 foram autorizadosem Porto Alegre, que pelo tamanho e impacto que geram no entorno, dependem de flexibilização das regras do Plano Diretor em relação ao previsto para a área da cidade onde são construídos.

A fala do prefeito sucedeu seu discurso de 15 minutos na abertura da Conferência de Avaliação do Plano Diretor nesta terça-feira, quando o prefeito disse para o público que a expectativa é construir "um Plano Diretor que não tenha que mexer nele dois dias depois". Levantamento da coluna publicado na semana passada aponta pelo menos

Uma legislação "sem amarras" - é isso que o prefeito Sebastião Melo (MDB) espera construir com a revisão do Plano Diretor que está em debate em Porto Alegre. Ele acredita que essa seria a forma de garantir uma lei com menos modificações posteriores.

Debate público terá sequência hoje e amanhã

Com o Salão de Atos da Pucrs parcialmente ocupado, iniciou ontem a Conferência de Avaliação do Plano Diretor de Porto Alegre. O primeiro dia foi uma maratona de sete palestras, uma para cada eixo temático definido pela prefeitura: desenvolvimento social e cultural; ambiente natural; patrimônio cultural; mobilidade e transporte; desempenho estrutural e infraestrutura urbana; desenvolvimento econômico; e gestão da cidade.

Cada mesa de debate contou com dois palestrantes especialistas no tema e dois debatedores, encarregados de provocar soluções para os entraves que apresentavam em suas falas. Sem abertura para perguntas do público, fortes aplausos a posicionamentos críticos durante as palestras foram a interação no espaço do auditório.

O debate de ideias sobre as diferentes visões de cidade é esperado para hoje, nos grupos que correspondem aos sete eixos temáticos definidos pela prefeitura para guiar a revisão. Manhã e tarde desta quarta-feira serão dedicados para a avaliação da lei vigente. A ideia é que, até o fim do dia, os grupos elaborem as propostas que serão apresentadas e votadas no dia seguinte. O resultado das votações vai integrar análises das próximas etapas do processo.