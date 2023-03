Plano Diretor de Porto Alegre teve mais de 90 mudanças desde 2010

Confira no blog pensar a cidade a lista com as 49 alterações no Plano Diretor e as 46 Aeis identificadas entre julho de 2010 e fevereiro de 2023.

Mas as alterações mais recorrentes foram para definir áreas especiais de interesse social (Aeis): 46 casos foram identificados na pesquisa. Conforme o Plano Diretor, estas são as áreas "destinadas à produção e à manutenção de Habitação de Interesse Social, com destinação específica, normas próprias de uso e ocupação do solo". A delimitação das Aeis pode ser por decreto ou por lei aprovada na Câmara Municipal e atende orientação do próprio Plano Diretor de acontecer "através de um processo gradativo e permanente".

Desde a última revisão, em 2010, o Plano Diretor de Porto Alegre foi modificado pelo menos 95 vezes. O levantamento foi feito pela coluna com base nas publicações do Diário Oficial dos últimos 13 anos. Considerada por muitos a mais importante lei municipal, o Plano Diretor orienta o desenvolvimento da cidade esperado para os próximos anos e define as normas a serem adotadas pela construção civil em novos empreendimentos. No momento, Porto Alegre está passando pelo, com votação prevista para este ano.

"Fatiamento" do Plano Diretor

Com a alteração do regime urbanístico na Fazenda do Arado, foi viabilizado o parcelamento do solo pela Arado Empreendimentos Imobiliários, proprietária do terreno de 426 hectares, que pretende vender condomínios residenciais. Pela medida, ficam alterados os limites do quanto pode ser construído e do número de habitantes previstos na área. Nos terrenos próximos das avenidas que ligam a Fazenda com o restante do bairro Belém Novo, também são previstas unidades comerciais e de serviço.

Plano Diretor do Centro e do 4º Distrito

Pelo Programa de Reabilitação do Centro Histórico, chamado por integrantes do governo de Plano Diretor do Centro, o poder público incentiva a produção imobiliária ao conceder incentivos fiscais e urbanísticos na construção de novos prédios ou para a reconversão (retrofit) dos já existentes na região. Medida semelhante está valendo com o Programa 4D, também tratado como um "Plano Diretor" próprio para os cinco bairros da antiga zona industrial de Porto Alegre. Nos dois casos, a aposta da prefeitura é no monitoramento das mudanças, com muitos dos itens a serem regulamentados por decreto a partir da análise caso a caso.