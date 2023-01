Primeira conferência do Plano Diretor de Porto Alegre será em março

Será realizada em março, nos dias 7, 8 e 9, a Conferência de Avaliação do Plano Diretor de Porto Alegre, primeira grande atividade aberta à população para tratar da lei considerada por muitos a mais importante da cidade, pois orienta o desenvolvimento esperado para os próximos anos e regula o perfil dos investimentos da construção civil.

Com o objetivo de avaliar o Plano Diretor vigente, tanto a lei de 1999 como a revisão de 2010, a conferência irá "indicar o que deu certo ou não, indicar o caminho para depois elaborar a proposta", explica Patrícia Tschoepke, diretora de Planejamento Urbano da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade. Ou seja, será uma leitura do documento atual de olho no impacto que ele tem sobre a cidade.

A atividade faz parte da etapa de leitura da cidade e terá palestras e oficinas. No primeiro dia acontecerá um debate geral sobre os sete eixos temáticos definidos pela prefeitura: desenvolvimento social e cultural; ambiente natural; patrimônio cultural; mobilidade e transporte; desempenho estrutural e infraestrutura urbana; desenvolvimento econômico; e gestão da cidade. Os temas não seguem a divisão do Plano Diretor atual - conforme Patrícia, a reorganização aconteceu para dar mais destaque a assuntos que estão agrupados no documento legal.

No segundo dia serão realizadas as oficinas, uma para cada temática. No momento da inscrição os participantes devem escolher com qual eixo pretendem contribuir e, no dia, participará da atividade com o respectivo grupo.

O encerramento contará com a apresentação do que cada grupo produziu nas oficinas do dia anterior. "Vamos considerar esse material para a etapa seguinte. O material da conferência vai compor o diagnóstico da cidade", garante Patrícia. A PUC/RS vai sediar os três dias de evento no Salão de Atos, das 8h30 às 18h. A participação é aberta a todos os interessados e as inscrições iniciam no dia 7 de fevereiro em formato online.

O cronograma da revisão tem ainda oficinas temáticas e regionais e a segunda conferência. Após a finalização da minuta do projeto de lei, acontece a audiência pública. Patrícia afirma que o atraso na realização da primeira conferência (era para ter acontecido em dezembro) não irá impactar a previsão do governo de concluir todas as etapas aconteçam em 2023.