Urbanista Alain Bertaud estará em Porto Alegre para o Fórum da Liberdade

Autor de “Order without design: How markets shape cities” (Ordem sem design: Como os mercados moldam as cidades), o urbanista francês Alain Bertaud estará no Fórum da Liberdade deste ano, em painel sobre as cidades. A palestra será no dia 14 e marcará o lançamento da edição traduzida do seu livro.

entrevista ao Jornal do Comércio Professor na Universidade de Nova Iorque, onde vive, Bertaud já atuou como consultor no Banco Mundial e em governos de diversos países. Sua experiência na relação como Brasil foi com o MBA Cidades Responsivas (realizado em parceria entre o escritório OSPA, a Escola Livre de Arquitetura e a IMED). Em 2021, concedeu