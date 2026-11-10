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Publicada em 10 de Novembro de 2026 às 18:21

Reforma Tributária

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A implantação da Reforma Tributária amplia as exigências da fiscalização e requer cooperação entre os fiscos, que precisarão trabalhar de forma coordenada durante a convivência entre os sistemas tributários (Jornal do Comércio, edição de 04/11/2026).
O Brasil tem a maior carga tributária do mundo. Para o governo fazer uma obra, demora vários anos. A carga tributária a partir do ano que vem será pesada para o povo brasileiro. (Carlos Juliano Fogaça)

Imposto Seletivo
Após meses de negociação com os setores atingidos, o governo federal publicou no dia 4 a Medida Provisória (MP) 1.399/2026, que estabelece as alíquotas do Imposto Seletivo (IS), conhecido como Imposto do Pecado (JC, 05/11/2026). Não concordo com o imposto, mas, seguindo a narrativa, é para os veículos que emitem CO2, prejudicando o meio ambiente. Na prática, é mais um jeito de tirar nosso pouco dinheiro. (Willian Jeff Meurer Junior)

Imposto Seletivo II
O Imposto Seletivo ou do Pecado é uma questão de coerência fiscal e social. Se o consumo de determinados produtos causa danos severos à saúde e degrada o meio ambiente, é inevitável que essas escolhas gerem uma sobrecarga imensa nos leitos do SUS e nos cofres públicos no futuro. É injusto que a conta do tratamento médico e da reparação ambiental seja dividida igualmente com quem consome de forma consciente e sustentável. Cobrar mais de quem polui e adoece a sociedade desincentiva o consumo nocivo e garante que quem gera a despesa ajude a custear o sistema público que vai atendê-lo lá na frente. (Alexandre Candano)

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