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Publicada em 03 de Novembro de 2026 às 19:27

Reforma tributária amplia exigências da fiscalização e requer cooperação entre os fiscos

Mudança exigirá uma transformação na atuação dos fiscos, que precisarão trabalhar de forma coordenada durante a convivência entre os sistemas tributários

Mudança exigirá uma transformação na atuação dos fiscos, que precisarão trabalhar de forma coordenada durante a convivência entre os sistemas tributários

RECEITA ESTADUAL/DIVULGA??O/JC
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Osni Machado
Osni Machado Colunista
A possibilidade de ampliar de cerca de 1,3 milhão para até 10 milhões o universo de contribuintes sob fiscalização no Rio Grande do Sul dimensiona o desafio operacional imposto pela reforma tributária às administrações públicas. A transição exigirá novas estratégias de fiscalização, integração de sistemas e cooperação entre União, estados e municípios. Essas questões estiveram em debate no XII Fórum da Administração Tributária, promovido em Porto Alegre pela Associação dos Auditores-Fiscais da Receita Estadual do Rio Grande do Sul (Afisvec), em parceria com a Associação dos Auditores-Fiscais da Receita Municipal de Porto Alegre (Aiamu).

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