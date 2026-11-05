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Publicada em 05 de Novembro de 2026 às 18:21

Imposto do pecado: entenda cobrança sobre cigarros, bebidas e veículos

A cobrança está prevista para começar em fevereiro de 2027

A cobrança está prevista para começar em fevereiro de 2027

Agência Brasil
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Após meses de negociação com os setores atingidos, o governo federal publicou, na quarta-feira (4), a Medida Provisória (MP) 1.399/2026, que estabelece as alíquotas do Imposto Seletivo (IS), conhecido como Imposto do Pecado.

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