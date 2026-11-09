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Publicada em 09 de Novembro de 2026 às 18:47

Galpões logísticos

Arte/JC
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O movimento de abertura de novos galpões logísticos no Rio Grande do Sul é impulsionado pelo e-commerce e pela busca por entregas mais rápidas, transformando-se em um motor de desenvolvimento e contribuindo para a competitividade do Estado (Jornal do Comércio, edição de 03/11/2026). Os Centros de Distribuição (CDs) geram mais empregos que as indústrias. O difícil é reter a mão de obra. (Mariana Walendorff) 

Galpões logísticos II
Cada Centro de Distribuição (CD) que abre no Rio Grande do Sul inibe ainda mais a instalação de indústrias no Estado. (Augusto Bilhalva Goulart)

Galpões logísticos III
Galpões como motor de desenvolvimento? Penso que não temos um futuro promissor apostando nisso. (Pedro Ferreira)

Sites de apostas
O Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) permitiu que três sites de apostas da empresa CDA Gaming voltassem a operar, em liminar expedida na semana passada (JC, 05/11/2026). A segurança jurídica tem que prevalecer acima de qualquer manifestação popular, seja ela a favor ou contra as bets. Essa é a questão básica que deve ser levada em conta, segurança jurídica e contratos assinados dentro da legalidade da lei. (Rafael Teixeira)

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