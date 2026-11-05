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Publicada em 05 de Novembro de 2026 às 22:04

Desembargadora libera três bets e chama veto de Lula a apostas de 'verdadeiro confisco'

A decisão libera a atuação de Casa de Apostas, BetSul e Jogo Online

A decisão libera a atuação de Casa de Apostas, BetSul e Jogo Online

Joédson Alves/Agência Brasil/Divulgação/JC
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Agências
O TRF3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região) permitiu que três sites de apostas da empresa CDA Gaming voltassem a operar, em liminar expedida na terça-feira (3). A decisão, que libera a atuação de Casa de Apostas, BetSul e Jogo Online, não se estende às demais companhias do setor.
Na petição, a CDA Gaming disse que pagou R$ 30 milhões pela autorização de exploração até 31 de dezembro de 2029, conforme portaria do Ministério da Fazenda.
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Em 25 de setembro, o governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) determinou a extinção antecipada da licença e o bloqueio dos sites por meio de medida provisória (MP). A empresa alegou que foi surpreendida com a quebra de contrato.

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