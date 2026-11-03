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CapaEconomiaApostas Esportivas

Publicada em 03 de Novembro de 2026 às 15:41

Fux rebate críticas e defende que apostas online sejam banidas

Luiz Fux é relator de ações contrárias e favoráveis às bets no STF

Luiz Fux é relator de ações contrárias e favoráveis às bets no STF

Antonio Augusto/STF/JC
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Agências
O ministro Luiz Fux, do STF (Supremo Tribunal Federal), se manifestou na manhã desta terça-feira (3) de forma contrária às bets e defendeu que as apostas online sejam banidas do País.
No Supremo, Fux é relator de várias ações sobre as bets - tanto as que pedem para que as apostas de quota fixa sejam proibidas no país quanto as que pedem para que sejam mantidas.

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