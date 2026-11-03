Ideia de Lara Resende tem 'deficiências' e 'não é uma proposta a ser avaliada ainda', diz Durigan

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta terça-feira (3), que a ideia apresentada pelo economista André Lara Resende, de limitar os juros no País, tem várias deficiências e não tem nada parecido com isso na mesa do governo atualmente. Ele afirmou que não há, inclusive, agenda marcada e defendeu um "ajuste gradual" nas contas públicas com já vêm fazendo, segundo ele.
"Não há agenda nenhuma fixada com o presidente. Do meu ponto de vista, é uma ideia incipiente que foi colocada para debate público, mas não é uma proposta a ser avaliada ainda. Tem várias deficiências do meu ponto de vista e que eu mesmo, a minha equipe, vamos poder conversar com ele, com outros economistas, como já temos feito. Mas não há nada nesse sentido sobre a mesa, é importante deixar claro", completou o ministro da Fazenda.
De acordo com Durigan, Lula só teve agendas com os economistas da própria equipe, como o ministro do Planejamento, Bruno Moretti, e o próprio ministro da Fazenda.
Os temas teriam sido de um ajuste gradual nas contas, mas ele disse que esse debate ainda não está finalizado internamente e que o presidente vai responder a todas as "angústias" o quanto antes.
"O presidente Lula não tem agenda com outros economistas, ele tem tido agenda comigo. E nas agendas comigo, nós não estamos tratando de nada que justifique ao mercado ter uma posição de medo. Nós estamos tratando de um ajuste gradual, que respeite os compromissos de campanha", disse Durigan.