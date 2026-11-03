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Publicada em 03 de Novembro de 2026 às 10:20

Economistas sobem previsão da inflação, juros e dólar até 2029 no primeiro Focus com impacto de vitória de Lula

Boletim divulgado nesta terça-feira (3) foi o primeiro após as eleições presidenciais

Boletim divulgado nesta terça-feira (3) foi o primeiro após as eleições presidenciais

Marcello Casal Jr/Agência Brasil/JC
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Agências
Os economistas aumentaram a previsão dos juros, da inflação e do dólar para o Brasil deste ano até 2029 no primeiro boletim Focus com o impacto da vitória de Lula nas eleições realizadas em 25 de outubro. O levantamento anterior, divulgado em 26 de outubro, havia sido encerrado antes do segundo turno.
No boletim desta terça-feira (3), os analistas subiram a expectativa para a Selic no ano para 13,5%. Na semana passada, a perspectiva era de 13,25%, com previsão de cortes de 0,25 ponto percentual nas reuniões do Copom (Comitê de Política Monetária) de novembro e dezembro.

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